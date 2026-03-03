Prvo pa tvrdo

Inspiraciju za pobjedničku skladbu, koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču, djevojke su pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake prenosile svojoj djeci i unucima, objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin. Lelek je pokrenuo Tomislav Roso, nekima poznat i kao natjecatelj Big Brothera. Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine, a čine ga Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Ime Lelek odabrale su jer je jednostavno, pamtljivo i prepoznatljivo, a sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju. Kombiniraju elemente hrvatske tradicije s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja slavenskog kulturnog identiteta. HRT, Index