Prvo pa tvrdo

Metal bend Lavina predstavljat će Srbiju na Eurosongu: žanrovski preokret

U finalu Pesme za Evroviziju uvjerljivu pobjedu odnio je metal bend Lavina iz Niša s pjesmom “Kraj mene”, iznenadivši mnoge. To im je prva pjesma na srpskom, nakon što su dosad uglavnom pjevali na engleskom. Showbuzz, Muzika


“Andromeda” je inspirirana starim običajem sicanja – tetoviranja katoličkih žena u Bosni i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti

Inspiraciju za pobjedničku skladbu, koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču, djevojke su pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake prenosile svojoj djeci i unucima, objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin. Lelek je pokrenuo Tomislav Roso, nekima poznat i kao natjecatelj Big Brothera. Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine, a čine ga Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Ime Lelek odabrale su jer je jednostavno, pamtljivo i prepoznatljivo, a sama riječ označava završni "oj" ton u etno pjevanju. Kombiniraju elemente hrvatske tradicije s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja slavenskog kulturnog identiteta.

Odlučeno je. Hrvatsku na Eurosongu predstavlja – Lelek

U odabiru je 16 pjesama. Pokraj domaćeg žirija, u ocjenjivaju pjesama za hrvatskog predstavnika sudjelovao je žiri iz Luksemburga, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, San Marina. Najveći broj bodova žirija dobio je Lelek – ukupno 77. Cold Snap je dobio 78 bodova od publike (ukupno 108). Leleku je bio potreban 31 bod od publike da ih prestignu… dobili su ih –  96 (ukupno 173)!

Odabrani finalisti za Doru: za Eurosong se natječu Kandžija, Cold Snap, Marko Kutlić, Stela Rade, LELEK…

Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno – scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Objavili su i rezerve. Ovaj put neće biti u Opatiji, već u studiju HRT-a i to u veljači.