Može li koji put bez drame?
Prva polufinalna večer Eurosonga: Lelek prošle u finale!
U Areni Wiener Stadthalle u Beču u tijeku je prva polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Među 15 izvođača večeras su nastupile i hrvatske predstavnice, treće po redu. Gledatelji su mogli vidjeti i nastupe Italije i Njemačke, koje izravno idu u veliko finale. Izraelcu su dovikivli iz publike i zviždali na njegov nastup. Boy George se pojavio u nastupu za San Marino, a natjecateljsku večer zatvorila je Srbija. Ovogodišnji Eurosong donio je i promjene u sustavu glasanja. U polufinala su vraćeni nacionalni žiriji pa o finalistima ponovno zajedno odlučuju publika i žiri. Važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi online glasovi zbrajaju se u posebnu kategoriju “Rest of the World”. (Index) U finale idu: Grčka, Finska, Švedska, Belgija, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Index, HRT… komentari na Forumu