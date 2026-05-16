Zbilja... što ima političkog u showu gdje se međusobno natječu - države?
Eurosong: Kako su glasovi publike i politika zasjenili struku
Sustav glasanja na Eurosongu prešao je put od stručnih žirija do digitalnog spektakla u kojem glasaju milijuni, uključujući i “Ostatak svijeta”. Uvođenje televotinga donijelo je blokovsko glasanje (ono kad se podržavaju susjedi i kulturno bliski narodi), utjecaj dijaspore i političku solidarnost, što stvara sve veći jaz između publike i žirija. Dok žiriji ocjenjuju tehniku, publika glasa emocionalno i politički, što potvrđuju drastične razlike u bodovima proteklih godina. Večeras od 21 sat na HRT-u prati se novo finale, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju trinaeste po redu. Index… koliko je Eurosong razjedninjeno glazbom zbog politike, piše i Faktograf.