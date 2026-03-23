Ova zemlja slama srca

Nova sezona dokumentarnog serijala Ivana Živkovića donosi šest priča o poznatim ličnostima poput Steve Karapandže, Jadranke Kosor i Livija Morosina. Kroz prizmu odrastanja i poveznice s Arsenom Dedićem, protagonisti se vraćaju u svoje varoši suočavajući se s traumama, siromaštvom i nostalgijom. Živković, koji je projekt započeo bez budžeta crowdfunding kampanjom, uspješno nastavlja istraživati formativne godine nacionalnih ikona. Dok “Amarcord” slavi zavičaj, autor paralelno priprema i međunarodni projekt o balkanskom podzemlju u Švedskoj te neautorizirani dokumentarac o Miši Kovaču, nastavljajući nizati uspjehe nakon početnog odbijanja institucija. Nacional