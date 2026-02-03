Krov ima cijenu

Najam stana u Zagrebu godišnje raste za 11 posto, a razlog je potražnja turista za stanovima. Sedamnaest organizacija na čelu s udrugom “Pravo na grad” priključilo se Europskoj građanskoj inicijativi 13 zemalja koja traži gradnju javnih stanova dostupnih svim građanima. “U južnim i jugoistočnim zemaljama EU je svega 2 posto javnih stanova dok je u Beču 60 posto stanova u javnom vlasništvu ili neprofitnom sektoru” naglašavaju iz Prava na grad. HRT, housingforall.eu