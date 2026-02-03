Krov ima cijenu
Troškovi stanovanja ne smiju prelaziti 30 posto ukupnih prihoda
Država kroz Program priuštivog najma pokušava aktivirati prazne stanove i ublažiti stambenu krizu, pogoršanu rastom cijena i turističkim najmom. Najamnine su visoke u većim gradovima i na obali, a pad cijena stručnjaci ne očekuju bez ozbiljne krize. Program nudi vlasnicima sigurnu isplatu, ali njegov doseg zasad je neizvjestan. Paralelno se uvode porezne i zakonske mjere te nova POS-gradnja, no ključni problem ostaje nedostatna ponuda stanova. Lider