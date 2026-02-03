Troškovi stanovanja ne smiju prelaziti 30 posto ukupnih prihoda - Monitor.hr
Danas (11:00)

Krov ima cijenu

Troškovi stanovanja ne smiju prelaziti 30 posto ukupnih prihoda

Država kroz Program priuštivog najma pokušava aktivirati prazne stanove i ublažiti stambenu krizu, pogoršanu rastom cijena i turističkim najmom. Najamnine su visoke u većim gradovima i na obali, a pad cijena stručnjaci ne očekuju bez ozbiljne krize. Program nudi vlasnicima sigurnu isplatu, ali njegov doseg zasad je neizvjestan. Paralelno se uvode porezne i zakonske mjere te nova POS-gradnja, no ključni problem ostaje nedostatna ponuda stanova. Lider


Slične vijesti

03.04.2019. (06:30)

Touristen raus!

Zagreb je u vrhu europskih metropola po poskupljenju dugoročnog najma

Najam stana u Zagrebu godišnje raste za 11 posto, a razlog je potražnja turista za stanovima. Sedamnaest organizacija na čelu s udrugom “Pravo na grad” priključilo se Europskoj građanskoj inicijativi 13 zemalja koja traži gradnju javnih stanova dostupnih svim građanima. “U južnim i jugoistočnim zemaljama EU je svega 2 posto javnih stanova dok je u Beču 60 posto stanova u javnom vlasništvu ili neprofitnom sektoru” naglašavaju iz Prava na grad. HRT, housingforall.eu

10.01.2019. (21:00)

Gruntovnica iz NSK seli zbog predsjedanja EU-om u prvoj polovici 2020. u luksuzni neboder na tri godine. Ukupna cijena najma – 15,3 milijuna kuna