Analitičarka i dobitnica Pullitzera Anne Applebaum tvrdi da Donald Trump vodi vanjsku politiku bez ikakve strategije, vođen isključivo trenutnim impulsima i osobnim interesima. Ne razmišlja strateški. Ne razmišlja ni povijesno, ni geografski, pa čak ni racionalno. Ne povezuje odluke koje donese jednog dana s događajima koji slijede tjednima kasnije. Ne razmišlja o tome kako će njegovo ponašanje na jednom mjestu promijeniti ponašanje drugih ljudi. Dok Hormuški tjesnac gori, on vrijeđa NATO saveznike i ultimativno zahtijeva njihovu pomoć, zaboravljajući da ih je mjesecima maltretirao carinama i prijetnjama aneksijom Grenlanda. Ovo je važno jer pokazuje duboki lom: saveznici poput Danske i Kanade više ne vide SAD kao zaštitnika, već kao sigurnosni rizik, dok Trumpovo stopiranje pomoći Ukrajini i trgovanje carinama za darove (poput Rolexa) trajno urušava zapadni poredak. Index