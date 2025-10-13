Čovjek koji je zaustavio Treći svjetski rat — između ručka i selfieja
Trump potpisao mirovni plan za Gazu u Sharm el-Sheikhu
Trump održao govor u izraelskom parlamentu, veliki samit svjetskih vođa održan u Egiptu (Index)… Nakon dvogodišnjeg zatočeništva Hamas je pustio 20 izraelskih talaca, dok je 28 potvrđeno mrtvih. Izrael će zauzvrat osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1700 uhićenih u Gazi. Primirje je potpisano u egipatskom Šarm el-Šeiku, a Donald Trump ga je predstavio kao “dan koji je čekao 3000 godina”. Na summitu su sudjelovali svjetski čelnici, među njima Erdogan, Sisi i Meloni, dok se u Tel Avivu slavilo. Trump je poručio da je “rat gotov” i da sporazum “sprječava Treći svjetski rat”. Jutarnji, Index