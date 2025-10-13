Trump potpisao mirovni plan za Gazu u Sharm el-Sheikhu - Monitor.hr
Danas (20:30)

Čovjek koji je zaustavio Treći svjetski rat — između ručka i selfieja

Trump potpisao mirovni plan za Gazu u Sharm el-Sheikhu

Trump održao govor u izraelskom parlamentu, veliki samit svjetskih vođa održan u Egiptu (Index)… Nakon dvogodišnjeg zatočeništva Hamas je pustio 20 izraelskih talaca, dok je 28 potvrđeno mrtvih. Izrael će zauzvrat osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1700 uhićenih u Gazi. Primirje je potpisano u egipatskom Šarm el-Šeiku, a Donald Trump ga je predstavio kao “dan koji je čekao 3000 godina”. Na summitu su sudjelovali svjetski čelnici, među njima Erdogan, Sisi i Meloni, dok se u Tel Avivu slavilo. Trump je poručio da je “rat gotov” i da sporazum “sprječava Treći svjetski rat”. Jutarnji, Index


Danas (11:00)

„Mir, ali na Trumpov način“ — što bi moglo poći po zlu?

Gaza: Hamas pustio taoce, Trump izjavio da je rat “gotov”

  • Čini se da se imena podudaraju s popisom 20 talaca za koje se vjeruje da su još uvijek živi, javlja BBC (N1), Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi (Index), Velika okupljanja građana i slavlje očekuju se na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje ljudi iščekuju povratak talaca
  • IDF zabranio Palestincima slaviti; Trump želi u Gazu: Volim Tonyja Blaira, ali moram provjeriti je li popularan (tportal)
  • Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni summit na kojem će sudjelovati najmanje 20 svjetskih čelnika
  • ‘Spasio me iz kontejnera za smeće’: Ovo su priče 20 talaca koji uskoro idu na slobodu (24 sata)
  • Najmanje 27 ljudi ubijeno je u žestokim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih članova obitelji Dughmush u gradu Gazi (Index)
  • Trumpova brutalna diplomacija donijet će mir Bliskom istoku. Koliko će on trajati? Jutarnji prenosi članak The Economista
Četvrtak (10:00)

I to baš uoči objave Nobela za mir

Izrael i Hamas potpisali prvu fazu plana za primirje, čeka se konačni dogovor

  • Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je pokrenuo razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi (Jutarnji)
  • Trumpov mirovni plan uključuje prekid vatre, povlačenje izraelskih trupa i oslobađanje svih talaca, što bi moglo okončati dvogodišnji rat (Index, Reuters), do razmjene bi trebalo doći u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri sporazum (N1)
  • Slavlje u Gazi i Izraelu: “Dajte Trumpu Nobela”… nije tajna da ga Trump želi, no analitičari su skeptični: Povukao je SAD iz Svjetske zdravstvene organizacije i iz Pariškog sporazuma o klimi, pokrenuo je trgovinski rat protiv starih prijatelja i saveznika. To nije baš ono o čemu razmišljamo glede pojma “miroljubivog predsjednika…” (Index)
Utorak (21:00)

Možeš ubiti čovjeka, ali ne i ideju iza njega

Vojno vodstvo Hamasa je desetkovano i nije jasno koliko boraca ova organizacija još uvijek ima

Ipak, i dalje je sposobna izvoditi gerilske napade. U protekle dvije godine, razni izraelski sigurnosni izvori tvrde da su ubili između 17.000 i 23.000 pripadnika te organizacije. Izraelska vojska nije ponudila nikakve čvrste dokaze o broju ubijenih boraca Hamasa, a mnogi promatrači sugeriraju da bi taj broj mogao biti znatno niži. Prije da ih je ubijeno manje od 9 tisuća, dok je više od 65 tisuća ubijenih civila. U protekle dvije godine Hamas je promijenio svoju taktiku. Djeluje više kao decentralizirana skupina i sve se više oslanja na gerilsko ratovanje, taktiku “udari i bježi” te zasjede s eksplozivom. Pitanje je koliko zapravo još uvijek ima kontrole nad Gazom. Sigurnosnu prazninu popunjavaju kriminalne bande i klanovi, dok su dužnosnici Hamasa sve više odsutni s javnih dužnosti, uglavnom zbog straha od izraelske likvidacije. Vjeruje se da će Hamas biti teško potpuno uništiti, budući da je pokret više poprimio oblik ideologije. DW

17.09. (01:30)

All we are saying is give peace a chance...

Europska komisija predložila je ponovno uvođenje carina na izraelsku robu kao odgovor na rat u Gazi, EU pozvala Izrael da zaustavi ofenzivu

  • Tisuće obitelji pokušavaju pobjeći iz grada Gaze dok izraelska vojska provodi kopnenu operaciju kao dio svoje velike ofenzive usmjerene na zauzimanje grada (Index)
  • UN: Više od 10 tisuća djece u gradu Gazi treba liječenje akutne pothranjenosti (Index)
  • Plenković: Izraelska reakcija je bila pretjerana, politika koju mi zagovaramo jasna je politika koja će osigurati dva temeljna cilja u izraelsko-palestinskom sukobu, a to je da Palestinci dobiju svoju državu, a da Izrael dobije svoju sigurnost (Index)
  • Milanović: Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine (N1), ‘Već smo trebali priznati Palestinu. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta’ (Net)
  • Netanyahu želi da Izrael razvije svoju obrambenu industriju, otpornu na embarga (Index), Izrael se žali Von der Leyen, protive se planu sankcija Europske komisije: Nećemo se zastrašiti prijetnjama (tportal)
  • Netanyahu želi sastanak s Trumpom. Traži da bude odmah nakon njegova govora u UN-u (Index)
30.08. (00:00)

Prosvjed 2.0: klikni, objavi, zaboravi

Iz prizme Chomskog: Iako misliš da nisi – pristao jesi: Kreiranje pristanka

Noam Chomsky je davno upozorio na mehanizam „proizvodnje pristanka“ – proces u kojem mediji i političke elite uspješno oblikuju mišljenje masa tako da i najveći zločini izgledaju razumno, čak poželjno. Danas gledamo tu matricu u svom najekstremnijem izdanju: u genocidu nad Palestincima u Gazi. Naravno, nisu svi ljudi slijepi. Milioni širom svijeta izlaze na proteste, potpisuju peticije, izražavaju bijes i solidarnost s Palestincima. Ali, kako bi rekao Chomsky, sve te reakcije rijetko izlaze izvan „okvira dopuštenog narativa“. Ljudi se mogu zgroziti nad slikama mrtve djece, ali rijetko će se zapitati: zašto vlade koje biraju i dalje finansiraju i legitimizuju zločin? Protesti se tako pretvaraju u ventil za savjest, ali ne u izazov sistemu. Većina postaje svedena na simbolične geste – marševe, parole, status na društvenim mrežama – dok aparat moći nastavlja istim putem. To je možda i najveći uspjeh „proizvodnje pristanka“: ne samo što se genocid normalizuje, nego se i otpor prema njemu kanalizira tako da ne može promijeniti osnovna pravila igre. E.B. Neretljak za Institut Ime

02.08. (18:00)

Granice mira crtaju topovima

Ako dođe do priznanja Palestine i mira, kako će ona izgledati? Nova država trebala bi pružiti mir i suživot, no nejasno je kako to postići

Dok se vode rasprave o tome treba li priznati Palestinu kao državu, postavljaju se druga pitanja vezana uz to kako bi ta država izgledala: Palestinu bi trebalo priznati u granicama prije 1967. godine, što podrazumijeva Gazu, Zapadnu obalu i zajednički Jeruzalem. No, Izraelci ne bi predali ni njegov istočni dio. Jednom kad bude mir, mnogi će se raseliti, a tko ostane bit će pod PTSP-om. Zapadna obala? Tamo živi tri milijuna ljudi, od kojih 700 tisuća doseljenika koje Netanjahu i dalje uporno šalje kako bi promijenio etničku sliku. Alternativno, ako nisu dvije države, neki govore o konfederaciji, ali ni to ne izgleda realno. U međuvremenu raste val antisemitizma i netrpeljivosti prema Židovima u Zapadnom svijetu, a stranke poput AfD-a u Njemačkoj nisu sklone priznanju zbog netrpeljivosti prema Arapima… Poslovni

26.07. (19:00)

Gaza bez kruha, bez zakona, bez izlaza

Dvadeset i jedan mjesec nakon početka rata, Gaza je suočena s glađu, smrću i društvenim slomom. Izraelska blokada i napadi uništili su infrastrukturu, dok su dostave pomoći ograničene, kaotične i često smrtonosne. Humanitarne agencije upozoravaju na masovno izgladnjivanje i kolaps reda. UNRWA je zabranjena, pljačke su sve češće, a lokalne milicije sve moćnije. Izrael i dalje bez plana za budućnost Gaze. tportal

25.07. (10:00)

Sve ide po planu, samo nemojte previše gledati

Masovni prosvjedi u Izraelu: tisuće traže prekid rata i povratak talaca

  • Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i skupina za ljudska prava upozorilo je na masovnu glad te pozvalo vlade da hitno reagiraju. Izrael, koji kontrolira ulazak pomoći u Gazu, tvrdi da nema opsade i za pothranjenost optužuje Hamas. No UN upozorava da pomoć ulazi u Pojas Gaze “na kapaljku” te da humanitarna kriza u regiji “nikad nije bila ovako teška”. (Index)
  • Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 talaca, od kojih je oko polovina još uvijek živa. Više od 10.800 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, izloženi su mučenju, izgladnjivanju i medicinskom zanemarivanju, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima, prema izvještajima palestinskih i izraelskih organizacija za ljudska prava i medija (Index)
  • Svako peto dijete u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva raste svakim danom, objavila je Palestinska agencija UN-a za izbjeglice (UNRWA), kojoj je zabranjen rad u Gazi (tportal)
  • Macron: Francuska će priznati Palestinu (N1)
  • Otvoreno pismo hrvatskim medijima – pisao je prije tri tjedna Sead Alić (izgleda da su ga napokon poslušali): Ako Izrael dnevno ubija, osakaćuje, izgladnjuje do smrti više od 300 ljudi, a o tome nema informacija – nisu li onda i hrvatski mediji u funkciji prikrivanja zločina, odnosno genocida koji se i ovog trenutka realizira u Gazi i na Zapadnoj obali?  (Moj Zagreb)
15.01. (19:30)

Kraj rata? Izrael i Hamas dogovorili primirje u Gazi

Izraelska vlada i Hamas dogovorili su se o sporazumu koji će privremeno zaustaviti borbe u Gazi i omogućiti postupno oslobađanje talaca i palestinskih zatvorenika, javlja izvor upoznat s pregovorima za CNN. Izraelski dužnosnik potvrdio je za Times of Israel da je postignut sporazum o prekidu vatre i taocima. Novine, pozivajući se na visokog arapskog diplomata, izvještavaju da će SAD, Katar i Egipat uskoro izdati zajedničku izjavu kojom će najaviti sporazum. tportal