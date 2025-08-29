Prosvjed 2.0: klikni, objavi, zaboravi

Biti istinski obrazovan znači biti u poziciji da pronalazite informacije, raspitujete se i na osnovu resursa koji su vam na raspolaganju – stvarate. Da znate gdje tražiti, kako formulirati ozbiljna pitanja, da standardnu doktrinu preispitujete i dovodite u pitanje, ako je to prikladno. Da pronađete svoj put, da oblikujete pitanja koja vrijedi slijediti i da razvijete taj put kojim ćete ih slijediti. To svakako znači i da znate i razumijete mnoge stvari, ali mnogo važnije od toga da imate informacije pohranjene u svom umu jeste da znate gdje da tražite, kako da gledate, kako da ispitujete, kako da izazovete, kako da postupite samostalno, da se nosite s izazovima koje vam svijet predstavlja i koje razvijate tijekom svog samoobrazovanja i istraživanja u suradnji i solidarnosti s drugima. To je ono što obrazovni sistem treba njegovati već od vrtića pa sve do postdiplomskih studija i to je sistem koji stvara ljude koji su, barem po mojim standardima, dobro obrazovani. Buka