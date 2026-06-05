Vežite se, polijećemo (ili padamo)

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Tržišni uzlet zabrinuo investitore: S&P 500 raste brzinom viđenom pred slom 1987.
Snažan skok indeksa S&P 500 za više od 16% u protekla dva mjeseca izazvao je uzbunu na Wall Streetu. Trenutačni optimizam pogonjen je euforijom oko umjetne inteligencije i uspjesima tehnoloških divova poput Microna, no analitičari upozoravaju na nakupljene rizike. Među njima su potencijalno povećanje kamatnih stopa Feda, niska stopa štednje građana te dugotrajno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, zbog čega stručnjaci iz Morgan Stanleya i Barclaysa predviđaju skori pad tržišta. CNBC