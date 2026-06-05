Tržišni uzlet zabrinuo investitore: S&P 500 raste brzinom viđenom pred slom 1987. - Monitor.hr
Danas (11:00)

Vežite se, polijećemo (ili padamo)

Tržišni uzlet zabrinuo investitore: S&P 500 raste brzinom viđenom pred slom 1987.

Snažan skok indeksa S&P 500 za više od 16% u protekla dva mjeseca izazvao je uzbunu na Wall Streetu. Trenutačni optimizam pogonjen je euforijom oko umjetne inteligencije i uspjesima tehnoloških divova poput Microna, no analitičari upozoravaju na nakupljene rizike. Među njima su potencijalno povećanje kamatnih stopa Feda, niska stopa štednje građana te dugotrajno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, zbog čega stručnjaci iz Morgan Stanleya i Barclaysa predviđaju skori pad tržišta. CNBC


Slične vijesti

29.03. (07:00)

On nema kasicu prasicu, već rudnik

Buffett vs. S&P 500: Lekcija iz strpljenja

Warren Buffett pretvorio je posrnulu tekstilnu tvornicu u globalno carstvo, nadmašivši tržište (S&P 500) nevjerojatnih 134 puta. Dok bi vas 100 uloženih dolara u indeksni fond od 1965. do 2025. dovelo do solidnih 45.500 $, ista investicija u Berkshire Hathaway narasla je na vrtoglavih 6,1 milijun $. Tajna uspjeha? Godišnji rast od 19,7 %, disciplina „vječnog” držanja dionica (poput Coca-Cole i Applea) te izbjegavanje skupih naknada. Iako je u zadnjem desetljeću kaskao za AI tehnološkim divovima, Buffettov maraton ostaje najimpresivniji primjer stvaranja bogatstva u povijesti financija. Visual Capitalist

14.02. (13:00)

Mala dionička idila na rubu Europe

CROBEX vs. Wall Street: Domaći konj i dalje vodi

Hrvatski indeks CROBEX petu godinu zaredom nadmašuje američki S&P 500. Dok je Wall Street u 2025. preživio “potop” zbog najava carina i ojačalog eura, domaće tržište cvjeta uz tri nova IPO-a (Ing-Grad, Žito, Tokić) i dvoznamenkasti rast većine sektora. U prva dva mjeseca 2026. CROBEX je porastao 6%, dok je S&P 500 na skromnih 1,4% (uz dodatni utjecaj pada dolara). Uz veće dividende i manju volatilnost, hrvatske su dionice ulagačima donijele dvostruko veće kumulativne prinose od 2022., a povoljne valuacije sugeriraju nastavak pobjedničkog niza. Ivica Brkljača za Ekonomski lab

09.02. (14:00)

Kad narastem, bit ću Buffett

Vodič kroz burzovni tobogan: Što očekivati od S&P 500 u 2026

Povijest pokazuje da američko tržište dionica (indeks S&P 500) raste u čak dvije trećine slučajeva, a najčešći godišnji dobitak iznosi između 10 % i 20 %. Iako su ekstremni padovi rijetki, investiranje zahtijeva strpljenje jer se “plus” ne događa baš svake godine. Za 2026. godinu analitičari su složni: predviđaju solidan rast od oko 12 %. Glavni pokretači su umjetna inteligencija i tehnološki sektor, no očekuje se da će zarada biti ravnomjernije raspoređena i na druge industrije. Ukratko, 2026. bi mogla biti školska godina za stabilan portfelj. Visual Capitalist

15.01. (17:00)

Manje dugova, više strpljenja - i indeksni fond za desert

Buffettova jednostavna formula za financijsku stabilnost

Warren Buffett kroz šest desetljeća ulaganja zagovara jednostavne, ali učinkovite financijske principe. Ključ je, kaže, dosljedno ulaganje u jeftin indeksni fond S&P 500, bez obzira na stanje tržišta, uz posebno ulaganje u kriznim vremenima. Upozorava na opasnosti potrošačkog duga i preporučuje gotovinsko poslovanje. Naglašava da su znanje i vještine najbolja investicija te savjetuje da se prvo štedi i ulaže, a tek onda troši. Financijska disciplina, uz uravnotežen i ispunjen život, temelj je dugoročnog uspjeha. Poslovni

13.01. (14:00)

Tržište radi, ti samo ne smetaj

Zašto i kako ulagati u S&P 500 indeks

S&P 500 najpoznatiji je svjetski burzovni indeks i čest benchmark za ulaganje. Iako je danas snažno koncentriran u nekoliko najvećih kompanija, dugoročno je donosio oko 10% prosječnog godišnjeg prinosa. Najjednostavniji i porezno najpovoljniji način ulaganja iz Hrvatske su akumulirajući ETF-ovi registrirani u Irskoj, poput SXR8 i VUAA. Kupnja se obavlja preko online brokera, pri čemu su ključni kriteriji naknade, dostupnost ETF-ova i vlastita strategija ulaganja. S bloga MyTetka

30.04.2019. (13:35)

Na Wall Streetu rekordi – S&P 500 dosegnuo novu najvišu razinu u povijesti, kao i Nasdaq indeks, jer su ulagače ohrabrili dobri pokazatelji iz američkog gospodarstva

13.07.2016. (07:41)

Na krilima optimizma

Wall Street: S&P 500 dosegnuo najvišu razinu u povijesti

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks dosegnuo najvišu razinu u povijesti jer se rast američkog gospodarstva ubrzava, a ulagači vjeruju da Fed neće u ovoj godini povećati kamatne stope. Dow Jones ojačao je 80 bodova ili 0,44 posto, na 18.226 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,34 posto, na 2.137 bodova, a Nasdaq indeks 0,64 posto, na 4.988 bodova. T-Portal, USA Today