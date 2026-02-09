Vodič kroz burzovni tobogan: Što očekivati od S&P 500 u 2026 - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kad narastem, bit ću Buffett

Vodič kroz burzovni tobogan: Što očekivati od S&P 500 u 2026

Povijest pokazuje da američko tržište dionica (indeks S&P 500) raste u čak dvije trećine slučajeva, a najčešći godišnji dobitak iznosi između 10 % i 20 %. Iako su ekstremni padovi rijetki, investiranje zahtijeva strpljenje jer se “plus” ne događa baš svake godine. Za 2026. godinu analitičari su složni: predviđaju solidan rast od oko 12 %. Glavni pokretači su umjetna inteligencija i tehnološki sektor, no očekuje se da će zarada biti ravnomjernije raspoređena i na druge industrije. Ukratko, 2026. bi mogla biti školska godina za stabilan portfelj. Visual Capitalist


Slične vijesti

11.04.2025. (17:00)

Tip tvita, burza poludi, etika na bolovanju

Je li Trump manipulirao tržište vrijednosnicama? To je sad sve više i političko pitanje koje brine i republikance

Trump je na Truth Socialu najprije pozvao pristaše da “ostanu cool”, a zatim u 9:37 poručio da je “veličanstven trenutak za kupnju!” Nakon toga vrijednost dionica je naglo porasla, što je izazvalo sumnje u moguću ilegalnu insider trgovinu. Tko ga je poslušao i kupio vrijednosnice po tada još niskim cijenama, odlično je zaradio. Neki su izgubili, ali Trump je postao bogatiji. Čak i bivši savjetnik za etiku iz ere Georgea Busha smatra da bi se moglo raditi o korištenju povlaštenih informacija. Iako predsjednik ima pravo promicati gospodarstvo, pitanje je je li u ovom slučaju prešao granicu zakona. DW

19.11.2024. (08:00)

Kad Trump zamahne carinama, svi osjete trzaj

Financijaši i proizvođači energije na dobitku s Trumpom, gubitnici oni koji se bave obnovljivim izvorima energije i tehnološke kompanije

Trumpova pobjeda unosi optimizam na američka tržišta, ali i prijetnju globalnim trgovinskim ratovima. Dobitnici uključuju američke sektore financija, energetike, industrije i lokalno orijentirane tvrtke, dok tehnološke kompanije, obnovljivi izvori energije i proizvođači ovisni o globalnim lancima opskrbe postaju gubitnici. U Europi najveći rizik nose izvoznici poput Njemačke, dok bi Hrvatska mogla osjetiti posredne posljedice kroz pad izvoza i turizma. Američki dionički indeksi, posebno Russell 2000, imaju bolje izglede za rast od europskih, ali analitičari upozoravaju na oprez zbog već visokih valuacija. Trumpova politika obećava zanimljiva, ali ne i mirna vremena. Lider

11.08.2024. (14:00)

Gotovina još ni propala

Gospodarstvo izgleda kao da bi moglo imati “više problema u budućnosti”. Rastu strahovi od recesije

S&P 500 zabilježio je najveći jednodnevni gubitak u dvije godine nakon što su ekonomski podaci u SAD-u bili iznenađujuće slabi, a Banka Japana podigla kamatne stope, potaknuvši prodaju pritisak među investitorima, piše Business Insider. Neki su komentatori tvrdili da je rasprodaja bila zdravo povlačenje američkih dionica, s obzirom na to koliko su visoke vrijednosti porasle. Ipak, vjerojatnije je da je potez uzrokovan dubljim problemima u gospodarstvu i političkoj klimi, rekao je milijarder i ulagač Mark Mobius za The Economic Times u intervjuu u četvrtak. Dionice su se ovaj tjedan stabilizirale nakon dubokog pada u ponedjeljak, a raspoloženje na Wall Streetu i dalje je uglavnom optimistično. tportal

17.04.2024. (18:00)

Poremećaji u sustavu

Napetosti na Bliskom istoku potresaju svjetska dionička tržišta

Industrijski indeks Dow Jones, bilježi šesti uzastopni dan pada, brišući ovogodišnji rast. S&P 500 i Nasdaq također bilježe padove. Stručnjaci ističu kompleksnu dinamiku između Irana i Izraela, dok politički i društveni pritisci unutar Izraela dodatno kompliciraju situaciju. Iako su investitori zabrinuti, stručnjaci ipak ističu da dugoročne posljedice na globalno gospodarstvo mogu biti ograničene, s valom nade da bi tržište moglo stabilizirati nakon trenutnih turbulencija. (Lider)

15.03.2024. (11:00)

Ako imaš firmu i planiraš akviziciju

Kada uzeti kredit, a kada izaći na burzu

Atlantic je zahvaljujući izlasku na burzu 2010. kupio slovensku Drogu za 240 milijuna eura (umanjenih za dug), što je dan danas najveća akvizicija u hrvatskoj povijesti, a Atlantic postao respektabilan regionalni igrač. Ta je transakcija bila omogućena kombinacijom prikupljanja kapitala na burzi, mezzanine financiranja (kredit uza zalog dioničkog udjela) i klasičnog duga. Atlantic je tri godine prije na Zagrebačkoj burzi proveo početnu ponudu dionica (IPO) vrijednu tadašnjih 716 milijuna kuna. Prikupljeni kapital Atlanticu je dao vatrenu moć za akviziciju. U bankocentričnome financijskom sustavu poput hrvatskoga (iako od slične boljke boluje i cijela Europa) krediti su prvi izbor kompanija za financiranje imalo važnije investicije. Glavni argument je da su krediti obično jeftiniji od izlaska na burzu. Međutim, pogreška je ta dva izvora financiranja smatrati supstitutima, jer oni to nisu, već su zapravo komplementarni. Lider

12.03.2024. (13:00)

Luda vožnja na valovima burze

Europske i azijske burze u padu, dolar slabi, nafta pojeftinila

Glavni uzrok ovog kretanja je očekivanje da središnje banke neće odmah smanjiti kamatne stope. Na londonskom tržištu, barel nafte pao je za 1,8 posto, dok je na američkom tržištu pao za 2,5 posto. Ovaj pad također je rezultat opreza investitora zbog monetarne politike. Uz to, azijske i europske burze doživjele su pad, s tehnološkim sektorom pod najvećim pritiskom. Dolarski indeks pao je za 1,1 posto, dok je euro ojačao. Očekuje se da bi i Europska središnja banka mogla smanjiti kamatne stope. (Lider)

07.01.2024. (13:00)

Ali se i dalje može zaradit

Prošla je godina bila dobra za ulagače, za ovu se ne predviđaju tako dobre brojke

Odlična izvedba CROBEX-a u 2023. bila je katalizirana rekordnim zaradama vodećih domaćih kompanija, poput Podravke, Končara i banaka, koje su se manifestirale u rastu cijena njihovih dionica. U 2024. zarade domaćih kompanija mogle bi nastaviti rasti, ali nije izgledno da će se ponoviti dinamika iz 2023. Negativni utjecaj prošlogodišnjeg podizanja kamatnih stopa postat će vidljiviji, ekonomski rast bit će usporen, a inflacijski pritisci na tržištu rada vjerojatno će se nastaviti. Ove godine najviše bi mogao profitirati turistički sektor, kažu. Forbes

28.10.2023. (16:00)

Utrka je usporila, ali ne prestaje

Bikovi i medvjedi u kriptu – kada je pravo vrijeme za kupnju, a kada za prodaju

Tržište bikova obično je tržište na kojem cijene rastu duže vrijeme. Istodobno, tržište medvjeda karakterizira razdoblje dugotrajnog pada cijena. Terminologiju preuzetu s Wall Streeta na Lideru prebacuju na kriptovalute – osnovno pravilo je: što je veći rizik, to je manji uloženi iznos. Ako je u kripto uložena samo mala količina sredstava, nema smisla prodavati je na padajućem tržištu. Bolje je pričekati promjenu bikovskog tržišta, a zatim uzeti dobit. Važno je biti strpljiv i ne donositi ishitrene odluke. Usput, kupnja na tržištu medvjeda, kada svi paničare i prodaju, smatra se vrhuncem vještine.

23.08.2023. (15:00)

Dižem ulog i mičem hipoteku

Zašto je ETF toliko revolucionaran za bitcoin i kripto tržište

ETF-ovi (fondovi kojima se trguje na burzi) su ogroman posao. Samo je BlackRock krajem ožujka 2023. upravljao imovinom klijenata u ETF-ovima u iznosu od oko tri bilijuna dolara u nizu dionica, obveznica i roba. Odobrenje kripto ETF-ova ukazuje na više od uobičajenog prihvaćanja, može potaknuti zrelost tržišta, uspostaviti stabilnost cijena i potaknuti inovacije. Regulacija je i dalje najveća zapreka u SAD-u. Razni upravitelji fondova već godinama pokušavaju pokrenuti kripto ETF-ove, da bi ih SEC odbio zbog zabrinutosti za prijevaru i manipuliranje tržištem. Ali nije sve tmurno na regulatornom planu. Izvan SAD-a vidimo globalni trend prema jasnijim regulatornim okvirima za digitalnu imovinu, poput Hong Konga, Singapura, EU i UAE. Provedba regulatornih okvira u navedenim regijama ne samo da će se prilagoditi rastu i raznolikosti kripto tržišta, već će i povećati transparentnost i zaštitu investitora, što će koristiti i industriji i njezinim sudionicima, što bi moglo rezultirati domino efektom. Lider

02.05.2021. (10:30)

Kad nekomu smrkne, drugomu svane

Masna zarada s testovima za koronu

Ograničenja putovanja te dodatni uvjeti za one koji se tijekom pandemije odlučuju krenuti izvan zemlje podrazumijevaju PCR test. Neke zemlje poput Hrvatske priznaju i antigenski brzi test pa ljudi putuju i dalje, no promatra li se to iz vizure jedne četveročlane obitelji, riječ je o visokoj cifri s obzirom na cijelu PCR testa od 70 do iznad 100 eura. U Njemačkoj testiranje provodi u većini slučajeva jedan od laboratorija tvrtke Synlab koja je na koroni ove godine utržila 620 milijuna eura svojom širokom lepezom prozivoda među kojima se nalazi i “testna lizalica” kojom testiraju mališane. Toliko su zaradili da su izašli na burzu. Francuski Eurofins Scientifics utržio je 1,6 milijardi eura samo u prvom kvartalu. Deutsche Welle