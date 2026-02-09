Kad narastem, bit ću Buffett

ETF-ovi (fondovi kojima se trguje na burzi) su ogroman posao. Samo je BlackRock krajem ožujka 2023. upravljao imovinom klijenata u ETF-ovima u iznosu od oko tri bilijuna dolara u nizu dionica, obveznica i roba. Odobrenje kripto ETF-ova ukazuje na više od uobičajenog prihvaćanja, može potaknuti zrelost tržišta, uspostaviti stabilnost cijena i potaknuti inovacije. Regulacija je i dalje najveća zapreka u SAD-u. Razni upravitelji fondova već godinama pokušavaju pokrenuti kripto ETF-ove, da bi ih SEC odbio zbog zabrinutosti za prijevaru i manipuliranje tržištem. Ali nije sve tmurno na regulatornom planu. Izvan SAD-a vidimo globalni trend prema jasnijim regulatornim okvirima za digitalnu imovinu, poput Hong Konga, Singapura, EU i UAE. Provedba regulatornih okvira u navedenim regijama ne samo da će se prilagoditi rastu i raznolikosti kripto tržišta, već će i povećati transparentnost i zaštitu investitora, što će koristiti i industriji i njezinim sudionicima, što bi moglo rezultirati domino efektom. Lider