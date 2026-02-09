Kad narastem, bit ću Buffett
Vodič kroz burzovni tobogan: Što očekivati od S&P 500 u 2026
Povijest pokazuje da američko tržište dionica (indeks S&P 500) raste u čak dvije trećine slučajeva, a najčešći godišnji dobitak iznosi između 10 % i 20 %. Iako su ekstremni padovi rijetki, investiranje zahtijeva strpljenje jer se “plus” ne događa baš svake godine. Za 2026. godinu analitičari su složni: predviđaju solidan rast od oko 12 %. Glavni pokretači su umjetna inteligencija i tehnološki sektor, no očekuje se da će zarada biti ravnomjernije raspoređena i na druge industrije. Ukratko, 2026. bi mogla biti školska godina za stabilan portfelj. Visual Capitalist