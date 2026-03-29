On nema kasicu prasicu, već rudnik
Buffett vs. S&P 500: Lekcija iz strpljenja
Warren Buffett pretvorio je posrnulu tekstilnu tvornicu u globalno carstvo, nadmašivši tržište (S&P 500) nevjerojatnih 134 puta. Dok bi vas 100 uloženih dolara u indeksni fond od 1965. do 2025. dovelo do solidnih 45.500 $, ista investicija u Berkshire Hathaway narasla je na vrtoglavih 6,1 milijun $. Tajna uspjeha? Godišnji rast od 19,7 %, disciplina „vječnog” držanja dionica (poput Coca-Cole i Applea) te izbjegavanje skupih naknada. Iako je u zadnjem desetljeću kaskao za AI tehnološkim divovima, Buffettov maraton ostaje najimpresivniji primjer stvaranja bogatstva u povijesti financija. Visual Capitalist