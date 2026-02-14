Mala dionička idila na rubu Europe
CROBEX vs. Wall Street: Domaći konj i dalje vodi
Hrvatski indeks CROBEX petu godinu zaredom nadmašuje američki S&P 500. Dok je Wall Street u 2025. preživio “potop” zbog najava carina i ojačalog eura, domaće tržište cvjeta uz tri nova IPO-a (Ing-Grad, Žito, Tokić) i dvoznamenkasti rast većine sektora. U prva dva mjeseca 2026. CROBEX je porastao 6%, dok je S&P 500 na skromnih 1,4% (uz dodatni utjecaj pada dolara). Uz veće dividende i manju volatilnost, hrvatske su dionice ulagačima donijele dvostruko veće kumulativne prinose od 2022., a povoljne valuacije sugeriraju nastavak pobjedničkog niza. Ivica Brkljača za Ekonomski lab