Mala dionička idila na rubu Europe

Više od milijardu eura gotovine leži na računima vodećih hrvatskih kompanija, ali unatoč tomu velik dio dioničara u pravilu dobiva mršavu, a često i nikakvu dividendu. Opravdanost takve prakse već je godinama točka prijepora između dijela dioničara, posebno iz redova mirovinskih fondova, i vodstva velikih domaćih kompanija. Podaci iz polugodišnjih financijskih izvješća pokazuju da je 21 kompanija iz ​ Crobexova sastava potkraj lipnja držala 1,4 milijarde eura ‘novca u banci i blagajni‘ u bilanci na strani aktive. Na strani pasive stavka zadržane dobiti dosegnula je vrtoglave tri i pol milijarde eura. Iako glavnina financijski stoji itekako stabilno, isplata izdašne dividende – uz časne iznimke – nije prvi izbor velikog dijela hrvatskih kompanija. Zašto je to važno? Iako su cijene hrvatskih dionica iskazane indeksom Crobex u posljednjih godinu dana skočile za 21 posto, investitori više cijene dividende jer donose stabilniju zaradu od te vrste ulaganja. Lider