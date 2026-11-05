Pune sobe, ali ne i džepovi
Turistički račun nije samo zbroj noćenja: Od zarade ostaje tek onoliko koliko stvori domaća ekonomija
Analiza turističkih rezultata Hrvatske i Crne Gore ukazuje na ključan problem: poistovjećivanje fizičkog prometa i prihoda s realnim ekonomskim učinkom. Iako obje zemlje bilježe milijardne prihode i milijune noćenja, znatan dio novca odlazi na uvoz hrane, provizije i strane dobavljače. Dok Hrvatska putem Satelitskog računa turizma (TSA) preciznije mjeri izravni turistički BDP (12,18%), Crna Gora još nema redovnu TSA statistiku. Zaključak je da buduća strategija ne smije primarno težiti rastu broja gostiju, već jačanju domaćih dobavljačkih lanaca, produktivnosti i integraciji turizma s ostatkom gospodarstva. Ideje