Sezona možda kraća, ali računi sve deblji

Hotelijeri ostvarili rast prihoda i dobiti unatoč troškovnim pritiscima

Financijski rezultati vodećih hotelijerskih kompanija za prvih devet mjeseci 2025. demantiraju glasine o slaboj turističkoj sezoni. Pet hotelijera izlistanih na Zagrebačkoj burzi povećalo je prihode u prosjeku za sedam, a čistu dobit za više od 11 posto. Najbolje rezultate ostvarila je Valamar Riviera, dok su Maistra i Plava laguna zabilježile umjeren rast, a Arena Hospitality Grupa znatno ojačala profitabilnost. Unatoč rastu troškova rada, sektor ostaje stabilan zahvaljujući višim cijenama smještaja, duljoj sezoni i kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju. tportal


27.10. (19:00)

Kad Michelin ne ocjenjuje tanjur, nego jastuk

Deset hrvatskih hotela dobilo prestižne Michelin Key oznake

Michelin vodič je u povodu 125. obljetnice uveo novu oznaku izvrsnosti – Michelin Key – koja nagrađuje vrhunske hotele u svijetu. Među 2.457 hotela s oznakom našlo se i deset iz Hrvatske, dok je njih 44 uvršteno u selekciju vodiča. Tri ključa osvojila je Villa Nai 3.3, dva Palace Elisabeth Hvar, a po jedan su dobili Esplanade Zagreb, Grand Park Rovinj i još sedam hotela. Oznaka se dodjeljuje prema pet kriterija, uključujući arhitekturu, uslugu, autentičnost i doprinos zajednici. HRT

21.09. (09:00)

Od zimskog raja do investitorskog mraka

Hotel Velebno – simbol turističkog propusta u srcu Velebita

Nekad ponos Baških Oštarija, hotel Velebno danas je napušten i devastiran, unatoč atraktivnoj lokaciji u Parku prirode Velebit. Zatvoren od 2010., hotel s bogatom poviješću i impresivnom infrastrukturom sada služi kao utočište za puhove i šišmiše. Vlasnik je obitelj Soldo, koja ga prodaje za 3.25 milijuna eura, ali interes propada zbog previsoke cijene. Objekt ima potencijal za veliki turistički povratak, no zasad ostaje spomenik lošoj privatizaciji i propuštenim prilikama hrvatskog planinskog turizma. Dubravko Grakalić za Index

13.09. (15:00)

Kad su luksuz i dizajn važniji od praznog apartmana u susjedstvu

Najbolji hoteli u Hrvatskoj po izboru Condé Nast Travellera

Dok se domaći ugostitelji žale na prazne stolove i apartmane, ugledni Condé Nast Traveller sastavio je listu najboljih hotela u Hrvatskoj. Njihovi urednici i novinari ocjenjivali su ono što najviše privlači „kvalitetnije goste“ – vrhunski dizajn, odličnu lokaciju, dobru uslugu i autentičan doživljaj destinacije. Na popisu su očekivani luksuzni resorti, ali i boutique dragulji u manjoj sredini.

  • Meneghetti Wine Hotel & Winery (Bale, Istra) – vinska priča i gastronomski raj u filmskom ambijentu.
  • San Canzian Village & Hotel (Buje, Istra) – srednjovjekovno selo pretvoreno u chic utočište.
  • Grand Park Hotel (Rovinj, Istra) – luksuz s pogledom i šest restorana u paketu.
  • Spirito Santo Palazzo Storico (Rovinj, Istra) – rustikalna elegancija u srcu starog grada.
  • Villa Dubrovnik (Dubrovnik) – kultni hotel s najljepšim pogledom na Lokrum.
  • Ninon Boutique Hotel (Brsečine kod Dubrovnika) – intimno gnijezdo za bijeg od gužve.
  • Zori Timeless (Palmižana, Hvar) – od restorana do vrhunskog smještaja u malom pakiranju.
  • Adriana Hvar Spa Hotel (Hvar) – wellness s panoramom koja opravdava saunu.
  • Amfora Hvar Grand Beach Resort (Hvar) – obiteljski raj uz more i poznati Bonj.
  • Maslina Resort (Stari Grad, Hvar) – luksuz u skladu s prirodom i održivošću.
  • Hotel Lemongarden (Sutivan, Brač) – kamene kuće, botanički vrt i lokalna kuhinja.
  • Villa Giardino Heritage Boutique (Bol, Brač) – retro šarm kao iz priče F. Scotta Fitzgeralda.
  • Lešić Dimitri Palace (Korčula) – put svile pretočen u interijere i Michelinovu kuhinju.
  • Villa Nai 3.3 (Dugi otok) – arhitektura Nikole Bašića u masliniku s pogledom.
  • Le Meridien Lav (Split) – resort koji spaja obiteljski odmor i vrhunsku uslugu.

tportal

22.08. (09:00)

Kad zvjezdice više nisu dovoljne, Michelin sada dijeli i ključeve

Michelin otkrio novu strast: arhitektura na tanjuru hotela

Michelin, svjetski poznati proizvođač guma i izdavač Michelin Guidea, nakon zvjezdica za restorane uveo je novu nagradu za arhitekturu i dizajn hotela, a među svega pet svjetskih nominacija našla se i hrvatska Villa Nai 3.3 na Dugom otoku, projekt arhitekta Nikole Bašića. Hotel ukopan u brdo maslinika, građen od lokalnog kamena i oblikovan prema reljefu, primjer je održivosti i diskretne integracije u krajolik. Uz Atlatis The Royal u Dubaiju, Rosewood u São Paulu, Shebaru u Saudijskoj Arabiji i Benesse House u Japanu, ovaj projekt predstavlja hrvatski doprinos svjetskoj arhitektonskoj sceni. Pobjednik se proglašava 8. listopada u Parizu. Haus

04.08. (15:00)

Kud baš sad, crni Leo?

DiCaprijev “zeleni” hotel nakon sedam godina dobio odobrenje za gradnju u Izraelu

Sedam godina nakon što je Leonardo DiCaprio najavio svoj udio u “najodrživijem hotelu na svijetu”, luksuzni projekt u izraelskoj marini Herzliyja konačno dobiva zeleno svjetlo za gradnju. DiCaprio će posjedovati 10 % hotela s 365 soba, privatnom marinom, bazenom i restoranima, a projekt se razvija u suradnji s Hagag Grupom. Iako je 2018. najavljen kao uzor održive gradnje, zbog proširenja projekta i birokracije realizacija se tek sad pokreće. Unatoč pomaku, konkretni datumi završetka još nisu objavljeni. Bauštela

10.07. (01:00)

Bez zidova, bez stropa, bez Wi-Fi-ja... samo se nadaj da ne padne kiša

Hotel pod otvorenim nebom: Null Stern i krevet s milijun zvijezda

Null Stern Hotel u švicarskom Saillonu nudi iskustvo spavanja na otvorenom – doslovno. Četiri minimalističke “sobe” bez zidova i krova smještene su među vinogradima, uz srednjovjekovne kule ili – provokativno – pored ceste. Svaka nudi jedinstven pogled, doručak od lokalnih proizvoda i tišinu koju ste zaboravili slušati. Kiša? Prebacuju vas u pravi hotel. No, vedra noć pod zvijezdama i miris vinove loze ostaju glavni adut. Ovdje ne plaćate luksuz, nego osjećaj – i možda malo filozofije uz organski sir. Journal

06.12.2024. (14:00)

Gejmeri s komforom

Mladi u Kini više ne idu u igraonice, sada cijele vikende provode u e-sport hotelima

U modernoj Kini nova vrsta hotela temeljito mijenja način kako mladi provode slobodno vrijeme. Ova specifična turistička ponuda, koja spaja virtualno igranje s fizičkim smještajem, stvara jedinstvenu poslovnu priliku i kulturološki fenomen koji privlači sve više pažnje investitora… Kineski pristup gaming industriji je dvojak. Iako vlada strogo regulira igranje, posebno za maloljetnike, istovremeno je prepoznala e-sport kao značajan pokretač gospodarskog rasta. Kina trenutno ima više od 21.000 e-sport hotela koji opslužuju gaming zajednicu od približno 490 milijuna igrača. Samo tržište e-sport smještaja generiralo je prihod od 2,7 milijardi dolara prošle godine. Ovi podaci pokazuju potencijal za daljnji rast novonastale industrije. Bug

29.08.2024. (22:00)

Nije dovoljno imati apartman

Pobjednici ove turističke sezone su hoteli i kampovi s najskupljim smještajem

Hoteli s pet zvjezdica na vrhuncu su sezone popunjeni 96 posto, kampovi s pet zvjezdica 100 posto, a hoteli s četiri zvjezdice 93 posto. Poslovne izazove imaju objekti nižih kategorija, posebno oni s dvije zvjezdice, koji zbog inflacijskih troškova pokušavaju postići cijene koje tržište očito ne prihvaća. Proteklih godina skupoću su, kad je riječ o smještaju, najviše ‘sijali‘ apartmani. A oni čine čak dvije trećine ukupnih smještajnih kapaciteta, pa se Hrvatska sa samo 9,5 posto hotelskog smještaja diči najnepovoljnijom strukturom turističkih ležajeva na Mediteranu.

Katkad srozavanje cijene neće donijeti gosta ili popunjenost kakvu želite, već će gosti doći privučeni vašim dosadašnjim radom i bogatim sadržajem koji nudite. Upravo je to i pouka ove sezone. Niža cijena često ne diktira popunjenost, kao što to misle u komercijalnom smještaju, ali za obiteljski smještaj srozavanje cijena usred sezone obično nije dobro. Lider

14.08.2024. (20:00)

Loše vrijeme za leteći smještaj

Airbnb u poteškoćama, sve ih više gradova zabranjuje, porast smještaja u hotelima, dionice su im u padu

Dionica Airbnb-a, diva za kratkoročni najam, pala je za gotovo 13% nakon što je smanjio svoje projekcije prihoda za treće tromjesečje i potvrdio da vidi znakove usporavanja potražnje gostiju iz SAD-a tijekom prošlotjednog poziva o zaradi. Airbnbove poteškoće također su rezultat toga što se putnici umjesto toga odlučuju za hotele, piše Dan Latu iz Business Insidera. To je velika promjena u odnosu na prije samo nekoliko godina kada je Airbnb bio u procvatu jer su ljudi tražili kako da pobjegnu iz gradova u potrazi za dodatnim prostorom i svježim zrakom. Otegotne okolnosti su i borbe gradova protiv overturizma, velikog broja prevara, ali i popis obaveza za, primjerice pranje rublja, koje su nekima uništile iskustvo. Airbnb je signalizirao da bi mogao potražiti inspiraciju kod svog rivala – hotela, razmišljaju o ponudi luksuznih usluga za goste. tportal

13.07.2024. (12:00)

Pomaže male nauštrb velikih

Litvan: Najam soba i apartmana lukrativniji od hotela, država poreznim poticanjem ‘cimerfraja’ pljačka sve ostale

U posljednjih deset godina kapaciteti ‘cimerfraja‘ porasli su za gotovo 280 tisuća kreveta, na više od 800 tisuća, dok je broj kreveta u hotelima i sličnim objektima smanjen za deset tisuća, i manje ih je od 182 tisuće. Kampovi su za to vrijeme neznatno povećali kapacitet, a ostali oblici izgubili su 48 tisuća kreveta. (Usporedbe radi, Grčka ima milijun kreveta u privatnome smještaju, ali gotovo isto toliko u hotelima.) Najam soba i apartmana postala je najlukrativnija djelatnost jer je porez smiješno nizak. Hrvatska je 2022. od 44,5 milijuna noćenja u ‘cimerfraju‘ inkasirala šest milijardi eura, a od 23,3 milijuna noćenja u hotelima 4,5 milijardi. S promjenom strukture – s istim brojem gostiju ali s dvadesetak posto više hotelskih gostiju (na račun ‘cimerfraja‘), ukupna zarada bila bi veća za gotovo 300 milijuna eura. Lider