Džabe nam avioni, ako nema tko ispeći lignje

Čelnici HUP-a žale se ministrima rada i turizma da nema dovoljno sezonaca, da ih potencijalni radnici ucjenjuju (??) i traže od njih isplatu dnevnica (kako li se samo usuđuju), plaću u neto iznosu, osiguran smještaj, plaćene režije i slične naprosto nemoguće prohtjeve, a najviše ih je pogodilo to što ne mogu zapošljavati uvoznu radnu snagu iz BiH i srednjoškolce u neograničenim količinama. Predsjednica Udruge nezaposlenih Jasminka Lemo objašnjava u čemu je stvar: visokoobrazovani ne žele pristati izrabljivanje za malu plaću: 10-16-satni radni dan, bez slobodnih dana i ostalih normalnih uvjeta. Slobodna