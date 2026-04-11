Hrvatski turizam 2026: Tržišna stabilizacija uz kritičan manjak radne snage
Danas (22:00)

Džabe nam avioni, ako nema tko ispeći lignje

Hrvatski turizam 2026: Tržišna stabilizacija uz kritičan manjak radne snage

Hrvatski turizam proživljava transformaciju: umjesto nekadašnjih auto-gostiju, sada dominiraju zračni putnici veće platežne moći (SAD, UK, Skandinavija). Ipak, sezona 2026. nosi neizvjesnost zbog geopolitičkih napetosti i gospodarskog usporavanja Njemačke, što rezultira “last-minute” rezervacijama. Ključni izazov ostaje kronični nedostatak radne snage. Unatoč velikom broju stranih radnika, procjenjuje se da će ove godine trebati dodatnih 5.000 sezonaca više nego lani. Najtraženiji su i dalje konobari, kuhari i čistači, a deficit kadrova ugrožava rad ugostiteljskih objekata unatoč stabilizaciji tržišta nakon pandemijskog buma. Poslovni


Slične vijesti

24.02. (12:00)

Sunce, smještaj i minimalac. Ili kiša i duplo više eura

Sezonski rad 2026.: Hrvatska, Austrija, Njemačka ili SAD – gdje se studentima najviše isplati?

Regrutacije sezonskih radnika u Hrvatskoj su u punom jeku, a minimalna studentska satnica iznosi 6,56 eura. Poslovi u turizmu nude od minimalca do oko 12,50 eura po satu, često uz smještaj i obroke, ali plaće su nerijetko netransparentne. Procjenjuje se da će trebati 65 tisuća radnika, većinom stranih. U Austriji i Njemačkoj satnice i mjesečne plaće znatno su više, no traži se znanje jezika i dulje radno vrijeme. Dio studenata bira i Work and Travel u SAD-u, gdje zarada može biti visoka, ali ovisi o troškovima i angažmanu. DW

02.05.2018. (13:08)

Trgovac Tommy: Početniku plaća 4.000 kuna, iskusnom u sezoni 12.000

“Trgovac početnik u Tommyju, bez iskustva, bez staža, bez prekovremenih, bez blagdana, ima minimalnu plaću od 4.000 kuna neto. Na sezonskoj lokaciji taj trgovac početnik imao bi plaću minimalno 8.000 kuna neto” – kaže kaže Marin Kaštelančić, član uprave Tommyja u intervjuu Slobodnoj. Dodaje da “iskusni trgovac s 20 godina staža, s osobnim odbitkom za dvoje djece, s 40 prekovremenih sati i bez blagdana, ima minimalnu plaću od 5.700 kuna neto. Dakle, taj trgovac na sezonskoj lokaciji imao bi minimalnu plaću od 10.000 kuna neto, a prema iskustvu iz ranijih godina, siguran sam da ćemo imati trgovce s plaćom od 11.000 kuna, pa i 12.000 kuna neto, uz osiguran kvalitetan besplatni smještaj u sezonskim lokacijama”.

13.06.2016. (16:01)

Nedostaje sezonaca? Naravno kad s diplomom rade 16 sati za 3500 kuna

Čelnici HUP-a žale se ministrima rada i turizma da nema dovoljno sezonaca, da ih potencijalni radnici ucjenjuju (??) i traže od njih isplatu dnevnica (kako li se samo usuđuju), plaću u neto iznosu, osiguran smještaj, plaćene režije i slične naprosto nemoguće prohtjeve, a najviše ih je pogodilo to što ne mogu zapošljavati uvoznu radnu snagu iz BiH i srednjoškolce u neograničenim količinama. Predsjednica Udruge nezaposlenih Jasminka Lemo objašnjava u čemu je stvar: visokoobrazovani ne žele pristati izrabljivanje za malu plaću: 10-16-satni radni dan, bez slobodnih dana i ostalih normalnih uvjeta. Slobodna