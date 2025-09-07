Turistička sezona 2025.: rast prometa, ali i cijena - Monitor.hr
Danas (11:00)

Kad plaža zjapi prazna, fiskalna blagajna ne

Turistička sezona 2025.: rast prometa, ali i cijena

Hrvatsku je u prvih osam mjeseci 2025. posjetilo 17,2 milijuna turista, uz 89,8 milijuna noćenja – tek neznatno više nego lani. No, podaci Porezne uprave otkrivaju jači rast: broj računa u šest glavnih županija porastao je 4,35%, a ukupni iznos dosegnuo 4,35 milijardi eura, gotovo 10% više. Najveći rast bilježi predsezona i posezona, dok su srpanj i kolovoz stagnirali. Stručnjaci upozoravaju da inflacija i nekomercijalni smještaj iskrivljuju dojam, a ministar prognozira 15,5 milijardi eura prihoda. Ukratko – sezona nije loša, ali ni bajkovita. Index


28.08. (13:00)

Kritičari u šoku: Turisti odbili poslušati prognoze

Šajatović: Nije bilo pametno prognozirati slom turističke sezone

Suprotno prognozama mnogih kritičara, ovogodišnja turistička sezona nije propala. Ako se i mogu s rezervom uzeti podaci eVisitora o jedan posto više dolazaka i noćenja, podaci Ministarstva financija o fiskalizaciji trebali bi biti pouzdani. A oni kažu da je u srpnju broj fiskaliziranih računa bio 1,2 posto veći nego u lanjskome srpnju, a iznos 6,1 posto veći. U prvoj polovini kolovoza izdano je 2,5 posto više računa, a iznos je bio 7,7 posto veći. To je još jedan primjer koji će dodatno pojačati frustraciju mnogih koji osjećaju da ekonomija ne ide u dobrom smjeru, a službeni podaci to demantiraju. Izgledno je da će BDP u 2025. biti iskazan rastom od oko tri posto. Što će premijer Plenković sa zadovoljstvom, selektivnim biranjem dodatnih podataka, nabijati na nos kritičarima. Miodrag Šajatović za Lider.

21.08. (12:00)

Svi pobjegli s kontinenta, pa makar samo na roštilj u Crikvenicu

Ovogodišnja turistička sezona neće biti rekordna, ali neće ni podbaciti

U prvih sedam mjeseci bilježi se rast od 2% u dolascima i noćenjima. Stranih je gostiju bilo 10,3 milijuna (+1%), a domaćih 1,86 milijuna (+8%), s 7,3 milijuna noćenja. Domaći turisti sve više „krpaju statistiku“, pa ih je danas gotovo dvostruko više nego prije 20 godina. Najviše noćenja ostvareno je na Viru, a najviše dolazaka u Zagrebu. Strance pak i dalje najviše privlači Dubrovnik. N1

09.09.2024. (15:00)

Pošaljite nam te nepoželjne turiste malo na kontinent

Prekomjerni turizam je problem, ali samo u određenim destinacijama, stvara se dojam da turizam općenito nije dobar

U takvom medijskom ozračju, čitava Europa bavi se turističkom sezonom od koje, više-manje, živi. I nekakvo je pravilo da zemlje koje privlače velik broj turista ostvaruju najviše prihoda. Vijesti s poznatih destinacija ili njihova ponuda popularna su tema. Svi su, čini se, eksperti za probleme u turizmu, a problema naravno ima: bilo da su to velike hotelske kuće, loši gosti ili skupoća do generalno “neuspjele sezone”. Mediji vole naglašavati da “brojke skrivaju stvarnu sliku” jer, prema njima, prava slika je zapravo loša. Pitanje je, dakle, što te brojke doista znače? Jesu li one zaista mjerilo uspjeha ili postoji nešto dublje što nam promiče? Naravno, ove se teme ističu u ljetnim mjesecima kada ima minimalnog prostora za promjene jer su stvari već postavljene. U tom dualizmu posebno najpopularnijim destinacijama volimo tražiti negativne priče: od Barcelone, Venecije, Hvara ili spomenutog bisera Dubrovnika. No, pitanje je jesu li te priče zaista odraz stvarnih problema ili samo još jedan način da se popuni medijski prostor popularnom destinacijom. Poslovni

31.08.2024. (01:00)

Zimmer frei u dominaciji

Rentijerski model turizma zemlju je doveo do točke opasnosti od monokulture

Sve dok nam turizam drži glavu iznad vode, a drži još od postpandemijskih vremena, nitko se ne bavi pitanjima o tome je li turizam kakav nam se događa (a događa nam se inercijom, jer… sunce, more i to),) ono što nam stvarno treba ili bi možda netko njime trebao upravljati. Rentijerski je model turizma zemlju doveo do točke opasnosti od monokulture što ugrožava i nas i sve oko nas. Kada gledamo cjelokupnu turističku godinu, od početka siječnja, onda je 2024. objektivno dobra godina. Treba, kažu stručnjaci, definirati set mjera za razvoj malih obiteljskih i sličnih hotela te daljnje upravljanje i razvoj privatnoga smještaja, riješiti oporezivanje rentne pozicije kampova i definirati model za prerastanje kampova u kompleksnije proizvode, sveobuhvatno adresirati problematiku hotelskoga sektora… a posebno treba početi upravljati prostorom, smatraju stručnjaci. Lider

29.08.2024. (22:00)

Nije dovoljno imati apartman

Pobjednici ove turističke sezone su hoteli i kampovi s najskupljim smještajem

Hoteli s pet zvjezdica na vrhuncu su sezone popunjeni 96 posto, kampovi s pet zvjezdica 100 posto, a hoteli s četiri zvjezdice 93 posto. Poslovne izazove imaju objekti nižih kategorija, posebno oni s dvije zvjezdice, koji zbog inflacijskih troškova pokušavaju postići cijene koje tržište očito ne prihvaća. Proteklih godina skupoću su, kad je riječ o smještaju, najviše ‘sijali‘ apartmani. A oni čine čak dvije trećine ukupnih smještajnih kapaciteta, pa se Hrvatska sa samo 9,5 posto hotelskog smještaja diči najnepovoljnijom strukturom turističkih ležajeva na Mediteranu.

Katkad srozavanje cijene neće donijeti gosta ili popunjenost kakvu želite, već će gosti doći privučeni vašim dosadašnjim radom i bogatim sadržajem koji nudite. Upravo je to i pouka ove sezone. Niža cijena često ne diktira popunjenost, kao što to misle u komercijalnom smještaju, ali za obiteljski smještaj srozavanje cijena usred sezone obično nije dobro. Lider

24.08.2024. (16:00)

Nešto se i ušpara

Srpska TikTokerica koja radi sezone u Hrvatskoj: Može se zaraditi od 900 do 2500 eura

Ovisno o poslu koji radite. Sobarice su plaćene oko 1000 eura, konobari od 1000 do 1700 eura, rad u kuhinji je plaćen između 1000 i 2500 eura, ovisno o znanju i iskustvu. Recepcija, animacija i spa pozicije od 900 do 1500 eura. Radiš 8, 10, 12 sati na dan, kako kad. Imaš jedan dan tjedno slobodno i taj dan izbjegavaš mjesto gdje radiš u širokom luku. Posao kao posao, mora se odraditi. Nisam oduševljena, ali sam zadovoljna zaradom. Hrana i smještaj su osigurani od strane poslodavca, što je jedini način na uštedite novac kad dođete, objasnila je Bojana koja već četiri sezone radi u Hrvatskoj, dok ostatak godine predaje engleski u Vijetnamu. Index

17.08.2024. (21:00)

Iznajmljivači i ugostitelji, ne brinite (zasad)

Perković: Unatoč manjem broju turista, sezona je daleko od propale

Rezultati vjerojatno neće biti toliko dobri kao prošle godine, kad je ostvareno 9 posto više dolazaka i 3 posto više noćenja, ali nema govora o krahu turističke sezone. Štoviše, pad ukupnog broja dolazaka u srpnju i kolovozu dobar je za Hrvatsku pod uvjetom da se u ostalim mjesecima bilježi visok rast. Naime, sezonalnost turizma u Hrvatskoj jedna je od najvećih mana. Hrvatska 70 posto noćenja stranih turista bilježi u samo tri mjeseca – srpnju, kolovozu i rujnu. Doslovno nema države u Europi da ima toliko izraženu sezonalnost turizma kao Hrvatska. To stvara brojne probleme i troškove, pa je blagi pad dolazaka u srcu sezone uz snažan rast u pred i postsezoni zapravo zdrav za turizam Hrvatske. Branimir Perković za Index.

31.07.2023. (14:00)

Čeka nas zimsko ljetovanje

Turistička sezona mogla bi se pomaknuti zbog klimatskih promjena

Zbog velikih vrućina s glavnih ljetnih mjeseci turistička bi se sezona mogla pomaknuti na sadašnje podsezone, uvjeren je direktor najvećeg njemačkog turističkog koncerna TUI. To bi moglo imati pozitivnog učinka za sve. Dok za najvećih ljetnih vrućina vladaju požari, za budućnosti se prognozira pojačanje potražnje za regijama u kojima temperature nisu postigle tolike vrijednosti kao na Sredozemlju, što bi moglo biti dobro za sjevernije krajeve Europe kao i planinske regije u kontinentalnom dijelu. Sredozemni otoci će i dalje ostati atraktivni, ali vjerujem da će se potražnja pomicati na mjesece s blažim temperaturama i s bukinzima već od veljače, smatraju. DW

18.07.2023. (15:00)

Ne samo paštetu i špagete, i WC papir nosit od doma

Ovo su cijene u dućanima na kopnu i moru. U jednom prašak za veš 47 eura, u drugom 22

Za razliku od sladoleda i restorana, trgovine su nužne za svakodnevni život i domaćih, i gostiju. Zbog toga su i cijene u njima, s obzirom na to da se radi o nužnim prehrambenim i neprehrambenim namirnicama, nešto što više utječe na svakodnevni život. Usporedili smo cijene u Splitu, Supetru, Puli i Zagrebu, i to u Konzumu, kao najvećem trgovačkom lancu, i u dva manja lanca, izrazito zastupljena na Jadranu – Studencu i Tommyju. Iako je riječ o istim trgovinama s pretežno identičnom ponudom proizvoda, vidljivo je da se njihove cijene razlikuju od mjesta do mjesta, a na iznose tih cijena, dakako, najviše utječe turizam. Što je turistička destinacija traženija – u njoj su cijene veće. Studenac je daleko najskuplja trgovina, dok Tommy i Konzum imaju više-manje usklađene cijene i znatno veći broj proizvoda na akciji. Također, razlike u cijenama njihovih proizvoda ne odskaču drastično između Splita, Supetra, Pule i Zagreba. Index

20.06.2023. (01:00)

I dalje sunce, more i plaže, pa dok ne dosadi

Povijesna godina za hrvatski turizam: Vrijeme je za kvalitetu, a ne masovnost

Mnogi su jednostavno vidjeli priliku za dobrom investicijom ulaganjem u gradnju ili kupnju apartmanskog smještaja. Tako danas imamo preko 60 posto kapaciteta u privatnom smještaju, dok recimo u Grčkoj ili Italiji privatni smještaj čini oko jedne trećine, a u Španjolskoj svega 24 posto. Iako smo popularna destinacija, daleko smo od iskorištenosti punog potencijala. Trebali bismo bježati od masovnog turizma, a prema njemu idemo. Umjesto toga treba razmišljati o sadržaju i kvalitetnim radnim mjestima (iako nitko neće reći kakav točno sadržaj). Lider