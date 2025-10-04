Zagreb kaže “arigato” Totoru i Chihiro
Tuškanac u znaku animea: Čarolija Ghiblija stiže u Zagreb
Program Tuškanac u gostima u listopadu donosi u Zagreb 16 remek-djela Studija Ghibli, od prvih radova Hayaa Miyazakija i Isaa Takahate do najnovijeg hita Dječak i čaplja. Projekcije će se održavati u nekadašnjem kinu Kozara, danas Centru za kulturu Histrionski dom. Publika će imati rijetku priliku gledati klasike poput Mog susjeda Totora, Groblja krijesnica, Princeze Mononoke i Avanture male Chihiro na velikom platnu, u ciklusu koji slavi četrdeset godina jedne od najutjecajnijih animacijskih kuća na svijetu. tportal