Šefe, ako je firma u škripcu, mogu posudit koju kintu

U dogovoru sa šeficom američkog Treasuryja grupa od 11 američkih financijskih divova među kojima su JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America i Wells Fargo pokušala je stabilizirati First Republic Bank tako što joj je osigurala liniju od 30 milijardi dolara kratkoročnih zajmova. S imovinom od 212 milijardi dolara to je četrnaesta američka banka te je pitanje njezine stabilizacije važnije od sudbine dviju banaka koje su već kolabirale: Silicon Valley Bank i Signature bank. Početkom godine razina depozita u First Republic iznosila je, piše Wall Street Journal, oko 176 milijardi dolara, a od tada su preplašeni klijenti povukli oko 70 milijardi. Povlačenje depozita iz First Republic se nakon združene akcije najvećih američkih banaka počelo usporavati, ali depoziti se i dalje tope, dok je cijena dionice potonula u bezdan. Jutarnji