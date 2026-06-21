U 77. godini preminula Slavenka Drakulić
U 77. godini iznenada je preminula Slavenka Drakulić, najpoznatija suvremena hrvatska književnica u svijetu, autorica i novinarka. Nedavno je objavila svoju novu knjigu ‘Zašto nisam naučila kuhati’. Karijeru je počela kao novinarka, nakon završenog studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pisala je za Start, Danas i NIN te je feminističke teme u javnu raspravu uvela na velika vrata. Svoju prvu publicističku knjigu objavila je 1984. godine pod nazivom ‘Smrtni grijesi feminizma: Ogledi o mudologiji’. Drakulić je u suvremenu književnost na impresivan način uvela ženski, autobiografski diskurs, piše Pavica Knezović Belan za Jutarnji list. tportal