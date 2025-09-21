Zločinci iz susjedstva: reizdanje Drakulićkinih haških izvještaja - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kako je ribič, susjed i obiteljski čovjek postao koljač — i obrnuto

Zločinci iz susjedstva: reizdanje Drakulićkinih haških izvještaja

Povodom reizdanja zbirke Slavenke Drakulić Oni ne bi ni mrava zgazili, izvještaje sa suđenja ratnim zločincima u Haagu. Autorica pokazuje banalnost zla: počinitelji genocida i masovnih silovanja bili su obični ljudi – susjedi, prijatelji, hobisti – koji su u ratu postali zločinci. Demistificirajući ih, Drakulić upozorava da se nasilje rađa iz okolnosti, a ne iz “čudovišta.” Iako knjiga sadrži i slabije eseje s pretjeranom sentimentalnošću, najjača je u prikazivanju kako dehumanizacija i etnička mržnja nastaju političkom manipulacijom. Pouka: nitko “ne bi ni mrava zgazio” – dok ne dođe pravi trenutak. Hana Samaržija za Ideje


17.03.2023. (18:00)

Wanted: dead or alive

Haški sud izdao nalog za uhićenje Putina

Međunarodni kazneni sud u Haagu izdao je naloge za uhićenje Putina i njegove povjerenice za prava djece Marije Aleksejevne Lvove-Belove zbog “nezakonite deportacije ukrajinske djece“. Predraspravni suci suda ocijenili su da postoje “opravdani razlozi vjerovati da svaki od dvoje osumnjičenika, dakle Putin i ruska povjerenica za prava djece, snose odgovornost za ratni zločin protupravne deportacije stanovništva i protuzakonitog premještanja stanovništva s okupiranih područja Ukrajine u Rusku Federaciju, na štetu ukrajinske djece.” Index

17.11.2022. (00:00)

Nigdje mira nemam...

Suđenje za ratne zločine Putinova je sudbina. Kad bi mogao, kamo bi pobjegao?

Invazijom na Ukrajinu, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovim pristašama prijeti suđenje za ratne zločine i svjesni su toga. U nedavnim govorima, konferencijama i medijskim obraćanjima ruskih znalaca i političara, čuje se prikriven strah od toga da će završiti na Sudu pravde – kao što je završio i bivši srbijanski vođa Slobodan Milošević. Dok ratni napori Kremlja posustaju pred žestokim protunapadima Ukrajine, a izgledi za pobjedu nestaju, Putin i društvo sigurno razmatraju izlazne strategije, prenosi Politico. “Putinovi odvjetnici vjerojatno bi mu savjetovali da ode u zemlju koja nije potpisala statut ICC-a, posebno onu u kojoj bi moglo biti mnogo oklijevanja oko njegovog izručenja”, rekla je Van den Wyngaert. Evo kamo bi Putin mogao otići uzimajući u obzir razinu prijateljstva s tamošnjim čelnicima, kvalitetu života i rizik od izručenja: Kina, Sirija, Iran, Sjeverna Koreja, UAE, Saudijska Arabija, Turska, Njemačka, Mađarska, Mars… Jutarnji