Kako je ribič, susjed i obiteljski čovjek postao koljač — i obrnuto
Zločinci iz susjedstva: reizdanje Drakulićkinih haških izvještaja
Povodom reizdanja zbirke Slavenke Drakulić Oni ne bi ni mrava zgazili, izvještaje sa suđenja ratnim zločincima u Haagu. Autorica pokazuje banalnost zla: počinitelji genocida i masovnih silovanja bili su obični ljudi – susjedi, prijatelji, hobisti – koji su u ratu postali zločinci. Demistificirajući ih, Drakulić upozorava da se nasilje rađa iz okolnosti, a ne iz “čudovišta.” Iako knjiga sadrži i slabije eseje s pretjeranom sentimentalnošću, najjača je u prikazivanju kako dehumanizacija i etnička mržnja nastaju političkom manipulacijom. Pouka: nitko “ne bi ni mrava zgazio” – dok ne dođe pravi trenutak. Hana Samaržija za Ideje