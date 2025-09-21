Kako je ribič, susjed i obiteljski čovjek postao koljač — i obrnuto

Invazijom na Ukrajinu, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovim pristašama prijeti suđenje za ratne zločine i svjesni su toga. U nedavnim govorima, konferencijama i medijskim obraćanjima ruskih znalaca i političara, čuje se prikriven strah od toga da će završiti na Sudu pravde – kao što je završio i bivši srbijanski vođa Slobodan Milošević. Dok ratni napori Kremlja posustaju pred žestokim protunapadima Ukrajine, a izgledi za pobjedu nestaju, Putin i društvo sigurno razmatraju izlazne strategije, prenosi Politico. “Putinovi odvjetnici vjerojatno bi mu savjetovali da ode u zemlju koja nije potpisala statut ICC-a, posebno onu u kojoj bi moglo biti mnogo oklijevanja oko njegovog izručenja”, rekla je Van den Wyngaert. Evo kamo bi Putin mogao otići uzimajući u obzir razinu prijateljstva s tamošnjim čelnicima, kvalitetu života i rizik od izručenja: Kina, Sirija, Iran, Sjeverna Koreja, UAE, Saudijska Arabija, Turska, Njemačka, Mađarska, Mars… Jutarnji