Strahuje se da bi pobjeda Kijeva mogla destabilizirati Rusiju, čineći je još nepredvidljivijom i pomičući normalizaciju energetskih veza s Europom još dalje. Stoga Zapad potiho zagovara rješenje sukoba koje će Moskvi “sačuvati obraz”, makar to Ukrajinu koštalo dijela teritorija. Emmanuel Macron izjavio je da će Europa nakon postizanja mira morati izgraditi “nove ravnoteže sigurnosti” – što je fraza koja pali alarm u srednjoj i istočnoj Europi jer ju smatraju kodom za nagrađivanje Putina. Nije li neobično da su čelnici tri najveće zemlje EU usvojili gotovo identični stav o mirovnim pregovorima baš onda kada Kijev ima prednost u borbi? To upućuje na pokušaj EU da izvrši pritisak na Kijev kako bi pristao na pregovore. No, Volodimir Zelenski je jasan: “Želimo da ruska vojska napusti našu zemlju – mi nismo na ruskom tlu. Nećemo pomoći Putinu da sačuva obraz plaćajući to našim teritorijem.” Slobodna