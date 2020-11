Moramo smanjiti broj zaraženih tjedno, u prosjeku ispod 1000 ili ispod 2000; broj umrlih mora pasti ispod 20 ili 30 – kaže Ivan Đikić za N1 o uvođenju dodatnih mjera te najavljuje da ćemo se na proljeće riješiti virusa. O ljudima koji ismijavaju mjere i situaciju kao takvu ocjenjuje da će to trajati sve do onog trenutka dok ne kolabira zdravstveni sustav, kad se više ljudi neće moći liječiti, kad više u bolnicama neće moći dobivati njegu za bilo koga jer će biti pretrpane. Prenio je procjenu BioNTecha da će ta tvrtka do kraja 2021. moći proizvesti 1,3 milijarde cjepiva.