U Hrvatskoj 78 posto mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima - Monitor.hr
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Možda samo predobro kuhaju

U Hrvatskoj 78 posto mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima

Na sjednici saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport upozoreno je da mladi u Hrvatskoj roditeljski dom napuštaju tek s 31,5 godina, dok je prosjek EU 26,3 godine. Čak 78% mladih u dobi od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima, prvenstveno zbog visokih troškova stanovanja i nesigurnih poslova. Država do 2030. planira uložiti 1,5 milijardi eura u priuštivo stanovanje, uz poziv lokalnim samoupravama na bržu stanogradnju. Dok HZZ bilježi rekordnu zaposlenost, mladi upozoravaju da bez rješavanja stambenog pitanja i sigurnih poslova nema demografske obnove. Index


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Podaci EU: U Hrvatskoj mladi najdulje ostaju s roditeljima

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Najviše mladića s roditeljima živi u – Hrvatskoj

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Ništa, treba počet tjerat roditelje iz kuće...

Mladi u Hrvatskoj rekorderi EU: Njih 59 posto živi s roditeljima

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18.05.2017. (21:57)

Djecaložacija

Španjolska: Roditelji se preko suda rješavaju djece koja ne žele odseliti

Sud u sjevernoj Španjolskoj odbio je zahtjev 23-godišnjakinje koja je sudskim putem zahtijevala da joj roditelji nastave plaćati 300 eura džeparca mjesečno, presudivši da je “lijena”. Slično ovome sud u Kataloniji presudio je da roditelji jednog 19-godišnjaka nemaju obavezu financirati njegov “hirovit životni stil” čime je praktično izbačen na ulicu, a predsjednica udruge obiteljskog prava kaže kako roditelji sve više traže pravnu pomoć oko ovakvih slučajeva. Španjolska je posebna priča jer su roditelji zakonski dužni uzdržavati svoju djecu dok ne postanu ekonomski neovisna. U ovom duhu sud u Galiciji presudio je da otac mora svojoj kćeri plaćati 450 eura mjesečno dok ona traži posao, što bi teoretski moglo biti i doživotno. U Španjolskoj djeca napuštaju roditeljski dom u prosjeku s 29,4 godine, u Švedskoj s 20,9 godina, a u EU28 s 26,1 godinom. BBC