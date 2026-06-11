Možda samo predobro kuhaju

Sud u sjevernoj Španjolskoj odbio je zahtjev 23-godišnjakinje koja je sudskim putem zahtijevala da joj roditelji nastave plaćati 300 eura džeparca mjesečno, presudivši da je “lijena”. Slično ovome sud u Kataloniji presudio je da roditelji jednog 19-godišnjaka nemaju obavezu financirati njegov “hirovit životni stil” čime je praktično izbačen na ulicu, a predsjednica udruge obiteljskog prava kaže kako roditelji sve više traže pravnu pomoć oko ovakvih slučajeva. Španjolska je posebna priča jer su roditelji zakonski dužni uzdržavati svoju djecu dok ne postanu ekonomski neovisna. U ovom duhu sud u Galiciji presudio je da otac mora svojoj kćeri plaćati 450 eura mjesečno dok ona traži posao, što bi teoretski moglo biti i doživotno. U Španjolskoj djeca napuštaju roditeljski dom u prosjeku s 29,4 godine, u Švedskoj s 20,9 godina, a u EU28 s 26,1 godinom. BBC