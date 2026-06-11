U SAD-u je danas broj mladih koji žive s roditeljima najveći unazad 80 godina, a u Britaniji je broj 23-godišnjaka koji žive s roditeljima porastao s 37% iz 1998. na 49% desetljeće kasnije. Švedska je druga priča – najuobičajenija dob za napuštanje roditeljskog doma je 18 ili 19 godina (prosjek EU je 26), s tim da mladi Šveđani ne žive u domovima ili zajedničkim kućanstvima, nego sami. BBC je ispitao kako samački život djeluje na njihovu psihu (sklapanje novih prijateljstava, mentalno zdravlje itd.).
Možda samo predobro kuhaju
U Hrvatskoj 78 posto mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima
Na sjednici saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport upozoreno je da mladi u Hrvatskoj roditeljski dom napuštaju tek s 31,5 godina, dok je prosjek EU 26,3 godine. Čak 78% mladih u dobi od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima, prvenstveno zbog visokih troškova stanovanja i nesigurnih poslova. Država do 2030. planira uložiti 1,5 milijardi eura u priuštivo stanovanje, uz poziv lokalnim samoupravama na bržu stanogradnju. Dok HZZ bilježi rekordnu zaposlenost, mladi upozoravaju da bez rješavanja stambenog pitanja i sigurnih poslova nema demografske obnove. Index