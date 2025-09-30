Kod mame je najljepše

Jedina zemlja u kojoj mladi kasnije napuštaju roditeljsko gnijezdo od Hrvatske je Malta. Dok je na Malti prosječna dob stambenog osamostaljenja 32,2 godine, u Hrvatskoj je ona 31,9 godina, prema podacima Eurostata. U Švedskoj koja najbolje stoji po ovom pitanju, prosječna dob je 21 godina, u Danskoj 21,1 godina, u Luksemburgu 21,4 godine, a u Finskoj 21,9 godina. Na drugom kraju ove rang-liste, nakon Malte i Hrvatske slijede Slovačka (30,8 godina), Italija (30,1 godina), Grčka (29,4 godine) i Španjolska (29,3 godine). Navodno više od polovice (58,7%) mladih Hrvata u dobi od 25 do 34 godine još uvijek živi sa svojim roditeljima, što Hrvatsku čini neslavnim rekorderom po ovoj statistici. A prosjek na razini EU iznosi – upola manje nego u Hrvatskoj! Index…