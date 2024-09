Plaće rastu brže od predizbornih obećanja, ali samo za one s dobrim vezama

Razlog seže još u 2023., kada je Hrvatska stavljena na “sivu listu” svjetske organizacije za borbu protiv pranja novca. To je dovelo do odluke Mercury, koja nije prava banka, da zbog prijašnjih problema s pranjem novca koji su imali njeni partneri stavi Hrvatsku na svoju “crnu listu”. To sad stvara probleme domaćim IT tvrtkama koje posluju s njima, primjerice Gajšakov CircuitMess. Mercury tehnički nije banka, nego fintech kompanija koja surađuje s drugim bankama iz SAD-a, u kojima otvara račune za svoje klijente. Hrvatska nije jedina država koju je Mercury nedavno stavio na listu zabranjenih. Isto je odlučio za Ukrajinu i Nigeriju. Ranije ove godine je Mercury bio pod istragom američke Federalne korporacija za osiguranje depozita zbog partnerske banke Choice. Hrvatska je otprije na sivoj listi Financial Action Task Force-a (FATF-a), što ukazuje kako ne radimo dovoljno na sprječavanju pranja novca. Index