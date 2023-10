Kad ti dom (p)ostaje apstraktna imenica

Ako u Hrvatskoj po nečemu stojimo bolje od “razvijenog zapada” to su jamstva na nove automobile. Dok većina marki u bogatijim državama nudi dvije do pet godina jamstva, u Hrvatskoj su ti uvjeti posljednjih desetak godina osjetno poboljšani jer se uvoznici natječu kako svojim kupcima pružiti što atraktivnije i duže jamstvo. Trik je u produženom jamstvu koje povrh tvorničkog naši uvoznici uglavnom “poklanjaju” besplatno ili uz malu nadoplatu. Na primjer, sve marke Volkswagen grupe od prošle godine nude šest godina jamstva u Hrvatskoj dok ćete u Njemačkoj za te iste automobile dobiti dvije do tri godine jamstva. Uvoznici su se za to odlučili iz dva razloga. S jedne strane pokušavaju zadržati automobile u ovlaštenim servisima što duže, jer glavni uvjet jamstva je redovito servisiranje u ovlaštenom servisu. Drugi razlog za to je poticanje na kupnju novih automobila. Slične prakse s duljim jamstvima uobičajene su u većini siromašnijih država Europe. Autostart