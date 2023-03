Tak se to radi, aktivisti

Dokumentarno eksperimentalnog pristupa, izložba nastaje terenskim istraživanjem, koristeći metodu prakse-kao-istraživanja, te se nominalno i suštinski formulira u ‘šumu-za-ponijeti’ referirajući se kako na instant-kulturu, tako i konkretno na deforestaciju šuma i degradaciju prirodnih staništa u našem lokalnom okruženju. Izložba “Šuma to go” je koncipirana kao site-specific instalacija koja posjetitelje MSU-a vodi kroz niz asembliranih objekata/skulptura, fotografija, video radova te konceptualnih instalacija koje se poigravaju s hrvatskim i međunarodnim zakonima o šumama i zaštiti okoliša. Radovi oblikuju izložbu kao ambijentalno djelo, osmišljeno za izlagački prostor MSU-a – čime prostor galerije postaje prostor djela. Razgledati se može do 9. siječnja 2022. Kulturpunkt