Seks, droga i HRT

Anamarija Matoc deset je godina radila za najveće auto-moto kompanije u Francuskoj, Austriji i Nizozemskoj, nakon čega se vratila u Hrvatsku. Kod Stankovića je pričala o životu u inozemstvu i povratku u domovinu, progovorila je o svojim negativnim iskustvima života u tim državama, te o razlozima svoga povratka. Odlazim iz života koji se sastojao od putovanja, boravka u avionu i života u koferu jer to jednostavno nije život. To izgleda super na društvenim mrežama i na LinkedInu možda, ali to nije stvarnost. Stvarnost je ta da ja jednostavno nisam imala život jer sam se utopila u tom paradoksu da, ako radiš ono što voliš, nećeš morati raditi nijedan dan. To baš nije tako… HRT