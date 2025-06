I poduzetnici imaju pravo na pauzu i živce u komadu

Porezna uprava redovito provodi postupke provjere poreznih obveznika, ali svaki postupak ne znači odmah i nadzor. Provjeru i neizravni nadzor provode službenici u ispostavama kako bi utvrdili činjenice bitne za oporezivanje i to s pomoću kontrole prikupljenih podataka i dokumentacije. On uglavnom mora biti najavljen najmanje osam dana prije nadzora (osim u slučaju nadzora fiskalizacije i slično). Kada dobije obavijest, porezni obveznik je dužan sudjelovati u postupku te ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje nadzora na lokaciji gdje obavlja djelatnost. Na zahtjev treba predati traženu dokumentaciju i poslovne knjige. U slučaju nepravilnosti, prekršaja i kaznenih djela, porezno tijelo je dužno to prijaviti, a može i izreći zabranu rada. Savjeti