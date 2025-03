Ekonomija na fitness dijeti—manje gubitaka, više mišića

Od 1. siječnja 2025., prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a povećava se na 60.000 eura, omogućujući mnogim poduzetnicima izlazak iz sustava. Oni koji žele izaći trebaju do 15. siječnja 2025. podnijeti zahtjev za brisanje Poreznoj upravi preko ePorezne. Obvezno je sastaviti konačni obračun PDV-a za 2024. i dostaviti ga do 20. siječnja 2025., uz plaćanje obveze do kraja siječnja. Treba ispraviti iskorišteni pretporez na dugotrajnu imovinu i zalihe te riješiti primljene predujmove. Posebna pažnja potrebna je kod prijelaza na isporuke oslobođene PDV-a kako bi se izbjegle pogreške i dvostruko oporezivanje. Lider