Sva sreća što su izbori pred vratima

Jučer je u Hrvatskoj utrošeno rekordnih 53 059 cijepiva, što je najviše dosad u jednom danu, javlja N1. Od početka cijepljenja utrošeno je 1.078.760 doza cjepiva, te je cijepljeno 835.320 osoba od kojih je 243.440 primilo dvije doze. Iz HZJZ-a su zaključili kako je time cijepljeno 25% odraslog stanovništva. Masovna cijepljenja provode se diljem Hrvatske, a u pojedinim županijama bi se do kraja svibnja barem s jednom dozom trebalo cijepiti i do 63% stanovništva, poput Zagrebačke. Da se cijepljenje dobro provodi i u ostalim županijama, potvrđuju iz pojedinih županijskih Zavoda za javno zdravstvo. “Moramo postati procijepljena i sigurna regija da bismo bili poželjno odredište turistima. Želimo ostvariti 70 posto turističkog rezultata iz 2019. godine i siguran sam da to možemo. Pada broj zaraženih i incidencija te smo među boljima u Hrvatskoj”, rekli su iz HZJZ Dubrovačko-neretvanske županije.