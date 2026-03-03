Grandiozni bubanj

Započela je gradnja stadiona Trong Dong koji će s 135 tisuća mjesta postati najveći na svijetu. Inspiriran bubnjevima drevne civilizacije Dong Son, imat će pomični krov, prirodnu ventilaciju i sustav skupljanja kišnice. Namijenjen je raznim sportskim događajima i simbolizira ambiciju zemlje za međunarodnim prestižem. Vijetnam je trenutačno 108. na FIFA-inoj ljestvici i nikad nije igrao SP, a vrijednost reprezentacije višestruko je manja od hrvatske. Index