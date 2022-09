Velike 'zelene' tvrtke

Europskim propisom o klimi Europa se obvezuje postati ugljično neutralna do 2050. Kako bi se sve to zacrtano postiglo svi moraju odraditi svoj dio, pa tako i velike korporacije koje se iz dana u dan proglašavaju ugljično neutralnima. Ta radnja se danas na zapadu zove ‘carbon offset’, a mi bi je mogli prevesti kao nadoknada ili kompenzacija ugljika. To je zapravo kredit koji osoba ili organizacija može kupiti kako bi smanjila svoj ugljični otisak. Kada je broj dobivenih kredita za kompenzaciju ugljika jednak ugljičnom otisku pojedinca ili organizacije ta osoba ili organizacija je neutralna u pogledu ugljika. Prihod ostvaren kupnjom kompenzacije ugljika često se – ali ne uvijek – ulaže u ekološki prihvatljive projekte. Radi se o ideji koja počiva na tome da neka tvrtka ili korporacija može zagađivati koliko hoće ako to na neki način kompenzira negdje drugdje. Lider