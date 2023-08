Auto zvani stablo

Kad nazovete odgovorne za nastalu štetu često će vam reći kako se to dogodilo uslijed više sile. No, prema nekim odlukama Vrhovnog suda, ona se ne smatra uvijek tako. Za ishod zahtjeva za naknadom štete ponekad su potrebna i znanja iz biologije i botanike. Ne bilo kakva znanja, ne ona skupljena onako usput tijekom života. Znanja pravih eksperata, vještaka. Hoćete li uspjeti sa zahtjevom za naknadu štete ovisi ne samo o tome da pronađete, primjerice vlasnika stabla koje vam je palo na vozilo, odnosno vlasnika stabla s kojeg vam je grana oštetila vozilo, već i od „zdravstvenog stanja“ stabla tj. grane, odnosno oblikovanja njegove krošnje! Čini vam se suludo, ali sudska praksa kaže da je upravo u tome kvaka. Za neke je slučajeve bilo presudno to je li neko stablo koje je palo usred nevremena bilo bolesno ili zdravo. Revija HAK