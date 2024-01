Misle i djeluju zeleno

Iz Sudskog registra su pri usklađivanju s novim Zakonom o trgovačkim društvima nestali svi podaci o tvrtkama prije 1995. čime je nestala sva moderna povijest hrvatskog poduzetništva. Lider se odlučio baciti na detektivsku potragu: Jamnica plus, osnovana 1828., slavi 195 godina postojanja. U PIK-u Vrbovec (plus) kao početak poslovanja spominju 1938. godine, no PIK je nastao na temeljima Tvornice za preradbu mesa Predović, čiji je osnivač Đuro Predović pokrenuo i preteču Imunološkog zavoda. Sto godina slavi i Hospitalija, koja je danas u stečaju. Iz nekretninskog prokletstva na 75. obljetnicu pokušavaju se izvući RIZ-Odašiljači. Poljoprivredna zadruga Kuna 1898, iz istoimenog mjesta koje danas pripada općini Orebić, najstarija je zadruga u Dalmaciji koja djeluje u kontinuitetu.