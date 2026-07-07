A koja kuća na moru ništa?

Grad upravlja portfeljem s više od 8000 nekretnina, što uključuje 5859 stanova, 1536 garaža, 1448 poslovnih prostora te 8,7 milijuna četvornih metara zemljišta. Vrijednost gradske imovine kontinuirano raste od 2022. godine zbog kapitalnih ulaganja, poslijepotresne obnove i kupnje 1300 stanova od Zagrebačkog holdinga. Popis imovine bilježi i 73.012 pokretnina, 3108 umjetničkih djela, 45 novih bicikala za gradsku upravu te 945,4 milijuna eura financijske imovine. Na idućoj skupštini jedna od točaka je i izvješće o ovom. tportal