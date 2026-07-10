O, nove nekretnine! Nismo ni znali da vas imamo

Zagreb "težak" četiri milijarde eura: Imovina velika, ali i dalje puna kostura iz ormara - Monitor.hr
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Zagreb “težak” četiri milijarde eura: Imovina velika, ali i dalje puna kostura iz ormara

Grad Zagreb je krajem 2025. godine u knjigama zabilježio imovinu vrijednu gotovo četiri milijarde eura. Od toga 3,04 milijarde čini nefinancijska imovina (nekretnine, infrastruktura), a 945,4 milijuna financijska imovina, uglavnom udjeli u tvrtkama poput Zagrebačkog holdinga. Rast vrijednosti rezultat je novih ulaganja, ali i boljeg popisivanja stanova i poslovnih prostora. Unatoč velikim brojkama, sustavom se upravlja otežano: više od petine poslovnih prostora zjapi prazno, stotine se koriste bez ugovora, a sličan nered s bespravnim korisnicima vlada i u više od 500 gradskih stanova. Jutarnji


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Utorak (12:00)

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Ukupna imovina Grada Zagreba procjenjuje se na gotovo četiri milijarde eura

Grad upravlja portfeljem s više od 8000 nekretnina, što uključuje 5859 stanova, 1536 garaža, 1448 poslovnih prostora te 8,7 milijuna četvornih metara zemljišta. Vrijednost gradske imovine kontinuirano raste od 2022. godine zbog kapitalnih ulaganja, poslijepotresne obnove i kupnje 1300 stanova od Zagrebačkog holdinga. Popis imovine bilježi i 73.012 pokretnina, 3108 umjetničkih djela, 45 novih bicikala za gradsku upravu te 945,4 milijuna eura financijske imovine. Na idućoj skupštini jedna od točaka je i izvješće o ovom. tportal