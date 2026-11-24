Pa ti vjeruj majstoru
Uložili u gradnju kuće 250 tisuća eura, zbog loše izvedenih radova sada ju moraju rušiti
Međimurska obitelj mora o vlastitom trošku srušiti nikad useljenu kuću od 400 kvadrata u Donjem Kraljevcu jer su nakon dvije godine popucali temelji i zidovi. Građevinska inspekcija i vještaci utvrdili su grube propuste izvođača i nadzora, koji su bez izmjene projekta i provjere tla promijenili vrstu temelja te ugradili premalo armature i preslab beton. Dodatno, inženjer gradilišta bio je povezan s tvrtkom za nadzor. Policija je dovršila istragu i podnosi izvješće DORH-u protiv trojice osumnjičenih, dok je osiguranje odbilo isplatiti štetu zbog svjesnog kršenja propisa. Dnevnik