Zidovi brži od pameti
Ekonomija ispred estetike: Zašto moderni gradovi gube arhitektonski identitet?
Suvremena gradnja sve češće rezultira monotonim zgradama nalik na “kutije od šibica”. Arhitektica Danijela Koren objašnjava da kreativnost nije nestala, već je sputana ekonomskim pritiskom, regulativom i željom investitora za maksimalnim profitom po kvadratu. Urbanistički planovi provode se parcijalno, zbog čega infrastruktura i zelenilo gube bitku s parkingom i preizgrađenošću. Nova gradnja estetski i strukturalno lošije stari zbog jeftinijih materijala i brzine izvedbe. Ključ promjene leži u dugoročnom planiranju, strožim zakonima i prepoznavanju kvalitete prostora, a ne samo njegove kvadrature, jer izgrađeni objekti trajno utječu na mentalno zdravlje i život građana. Nacional