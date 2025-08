Opekom protiv klimatskog kaosa – i bez kante žbuke!

Za jednostavne građevine i radove kao što su, primjerice, vrtne sjenice, terase, ograde, garaže i slično uglavnom nije potrebna građevinska dozvola, ali to ne znači da ih možete izvoditi bez ikakvih pravila. Sve je to propisano Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima. Za cisterne za vodu i septičke jame (do 27 m2), vrtne sjenice, nadstrešnice i terase uz zgradu u razini terena (do 20 m2) nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Pod istim uvjetima mogu se izvoditi radovi vezani uz održavanje postojeće građevine, a uključuju ugradnju sustava grijanja, hlađenja i kabelske mreže, zamjenu vanjskih i unutarnjih prozora i vrata te uređenje okoliša i vrta. Može se graditi i pomoćna zgrada do 50 kvadrata, parking, vanjski bazen, ograda viša od 2,2 metra kao i rekonstrukcija interijera. Tportal