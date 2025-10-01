Cigla budućnosti

Preventiva je jedino što možemo učiniti kako bi se zaštitili od potresne trešnje. Da su se potresi jačine 7.8 i 7.5 po Richteru dogodili u Japanu, zgrade bi se ljuljale, ali vrlo malo bi se njih slomilo ili srušilo. U područjima za koja znamo da su prirodno predodređena na seizmičnost, a što područja danas pogođena potresom jesu, protupotresna gradnja jedini je način zaštite. Zahvaćeno područje nalazi se na granici triju tektonskih ploča i na njemu su aktivni rasjedi. Tamo gdje znanstvenici znaju da postoje prirodne geološke opasnosti, kao što su potresi, njihova je zadaća da što je moguće preciznije definiraju potresne izvore. Zašto je u Turskoj došlo do ovoliko žrtava? Ti potresi su vrlo jaki i moguće je da se u građenju zgrada na tom području nije vodilo računa da se mogu očekivati ovoliko značajno jaki potresi… Nacional

https://twitter.com/Sikabebree1/status/1622617754481184768