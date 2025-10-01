Cigla budućnosti
Industrijska konoplja sve traženija kao građevinski materijal: održiva alternativa betonu
Industrijska konoplja ne treba tretiranje pesticidima, odlična je za izolaciju, odbija vlagu i plijesan, a dok raste na parcelama, smanjuje emisije ugljičnog dioksida, i to dvaput više nego drveće. Građevinski materijal izrađen od konoplje u kombinaciji s vapnom očito je rješenje za građenje s niskim ugljičnim otiskom i pozitivnim utjecajem na klimu. Naime, konoplja tijekom uzgoja može apsorbirati do 15 tona CO2 po hektaru, kroz fotosintezu, što je dvaput više od šume koja raste na istoj površini. Prema procjenama, na globalno tržištu do 2028. godine očekuje se rast proizvodnje građe od konoplje za 16% godišnje, a ukupno globalno tržište za zelene građevinske materijale do 2026. godine moglo bi dosegnuti vrijednost od 390 milijardi eura. Green