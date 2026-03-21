Tko zapovijeda, čovjek ili kod?
Umjetna inteligencija ubrzava ratovanje, ali otvara nove rizike
Umjetna inteligencija sve se više koristi u vojnim operacijama – od analize obavještajnih podataka do planiranja i ciljanja meta. Iako značajno ubrzava donošenje odluka i smanjuje potrebu za velikim brojem analitičara, njezina primjena donosi i ozbiljne sigurnosne i etičke izazove. Primjer suradnje Anthropica i Pentagona pokazuje kako tehnološka ovisnost može dovesti do sukoba i operativnih problema. U suvremenom ratovanju brzina je ključna, ali oslanjanje na AI povećava rizik pogrešaka, osobito za civile, dok vojske pokušavaju balansirati između učinkovitosti i kontrole. Mreža