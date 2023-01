Lov u mutnom

Ove godine pravo na punu starosnu mirovinu stječu muškarci rođeni 1958. godine te godinu i devet mjeseci mlađe žene. No umiroviti se možete i ranije, uz ispunjavanje odgovarajućih uvjeta. Za odlazak u starosnu mirovinu osnovni uvjet je navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Iznimno, žene imaju pravo na ranije umirovljenje u prijelaznom razdoblju do 2030. godine, kada će se ujednačiti uvjeti za oba spola. To znači da uvjete za punu starosnu mirovinu ove godine ispunjavaju žene kada napune 63 godine i tri mjeseca. Svake iduće godine granica godina života i staža povećava se za tri mjeseca te će se izjednačiti s redovnim uvjetima 2030. godine. Osobe stječu pravo na starosnu mirovinu kada navrše 60 godina života i 41 godinu radnog staža. Njihova mirovina ista kao i obična starosna te se ne umanjuje, a raniji odlazak u mirovinu omogućen im je zbog dugog radnog staža. Tportal Što trebate učiniti da dobijete obiteljsku mirovinu? Tportal

Uvjeti za punu starosnu mirovinu za žene u prijelaznom razdoblju do 2030. godine