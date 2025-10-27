Varaždin testira minibus budućnosti: sam vozi, sam misli, samo kartu još ne naplaćuje - Monitor.hr
Jedan bus, dva kraja, nigdje vozača

Varaždin testira minibus budućnosti: sam vozi, sam misli, samo kartu još ne naplaćuje

Na varaždinskom aerodromu održana je prva demonstracija autonomnog minibusa u sklopu europskog projekta GINEVRA. Vozilo razine autonomije L4, bez vozača i s kapacitetom do 15 putnika, testirali su novinari, učenici, lokalni političari i osobe s invaliditetom. Cilj je prikupljanje iskustava i podataka za buduću implementaciju autonomne mobilnosti u manjim gradovima. Projekt, vrijedan više od 2,5 milijuna eura, okuplja partnere iz sedam zemalja, a Grad Varaždin sudjeluje s proračunom od 160.800 eura. Demonstraciju je vodila austrijska agencija SURAAA. Autonet


19.06.2024. (23:00)

Valjda će imati ručicu za hitne slučajeve

Samovozeći automobili uglavnom su bolji vozači, ali postoje rizični izuzeci

Istraživači Sveučilišta središnje Floride (UCF) pročešljali su podatke o nesrećama 2100 autonomnih vozila i 35.133 vozila kojima su upravljali ljudi, uglavnom u Kaliforniji. Usporedba je pokazala da su autonomna vozila općenito sigurnija i da je manje vjerojatno da će sudjelovati u nesrećama tijekom rutinskih zadataka kao što je pravocrtna vožnja, izlazak s ceste na sporedni put i uključivanje u promet. No, brojke pokazuju još nešto: autonomna vozila daleko su sklonija nesrećama u specifičnim situacijama, na primjer u uvjetima slabog osvjetljenja, u zoru i sumrak, ili tijekom skretanja. Bug

22.05.2024. (13:00)

Ne pokušavati raditi to kod kuće

Potvrdili ranjivost na autonomnim vozilima: robotaksiji se zaustavljali pred majicom na kojoj je znak Stop

“Hakerski napad” na autonomna vozila malenim prepravljanjem prometnih znakova iskorištava od ranije poznatu ranjivost u računalnom vidu. Jedan entuzijast sada je isto izveo i printom na majici. “Hakiranje” majicom najbolje je funkcioniralo po danu, jer noću se vozila oslanjaju na činjenicu da su prometni znakovi izrađeni od reflektirajućeg materijala, što Carrova majica nije. “Nemojte se ovim mađioničarskim trikom služiti u zle svrhe. Ostanite sigurni”, poručuje autor videa, dok se iz tvrtke Wayma još nisu oglasili. Autonet

01.11.2021. (19:00)

Naravno da mogu

Da bi robotaksiji vozili Zagrebom, Vlada mora osmisliti propise kakve nema nitko u Europi. Mogu li to ne zabrljati?

Da bi se Rimčeve ideje ostvarile, bit će potrebno osmisliti novi propis o autonomnoj vožnji, a mora biti donesen do sredine 2024. godine. Obuhvatit će razvoj nacionalnog postupka testiranja za autonomnu vožnju, izmjene zakona o sigurnosti cestovnog prometa, izmjene nacionalnih pravila o homologaciji vozila, izmjene propisa u području osiguranja vozila, putnika i usluge… Ne bude li tako, šesta rada europskog novca za oporavak u iznosu od 400 milijuna eura neće biti isplaćena. S obzirom na to da ćemo biti prvi koji će na ceste staviti autonomna vozila razine pet, postoji vjerojatnost da će ostale države koje budu uvodile takva vozila propise prepisivati pa tako zahtjevi postaju još ozbiljniji. Telegram

26.07.2021. (16:00)

Čovjek je najslabija karika

Saša Cvetojević: Da je taj autobus imao bar osnovni sustav za pomoć u vožnji svi bi bili živi i zdravi

Da je ovaj autobus imao bar osnovni sustav za pomoc u voznji, cak nesto primitivno poput Tesla autopilota (u uporabi jos od 2014, a davno prije razvijen u izraelskom Mobileye) svi bi bili živi i zdravi. Obzirom na moje veliko osobno iskustvo sa sustavima samovoznje, apsolutno sam siguran u to. Autobus ne bi sletio s ceste ni kad bi vozač zaspao, ili bi ga probudio kad osjeti da nije prisutan, ili bi upalio sva 4 žmigavca, polako krenuo usporavati i stao u zaustavnu traku. Preko 90% autoputa moj auto odavno vozi sam, a ta tehnologija je vec prosla toliko kilometara i provjerena je, danasnji sustavi su jos superiorniji. Autocesta je najlakse i najsigurnije mjesto za samovoznju, trake su uvijek odlicno markirane, nema krizanja ni vozila iz suprotnog smjera, nema pjesaka ni divljači – iako se sve to takodjer moze proci u modernim samovozecim sustavima, autocestu savladavaju i daleko primitivniji – piše Saša Cvetojević, koji vozi Teslu, na Facebooku.

23.05.2021. (20:30)

Budućnost prijevoza

Novi pothvat Mate Rimca: Zagreb dobiva mrežu električnih taksija bez vozača, terminal će biti na Savi

Mate Rimac korača prema ostvarenju novoga projekta vrijednoga 3,4 milijarde kuna koji bi razvio mrežu električnih autonomnih taksija u Zagrebu. Predviđeno je da 2024. u Zagrebu s radom počne robotaxi usluga koju ćemo naručivati putem aplikacije, a gradit će i park, trg, spremište te punionicu na livadi prekoputa SD-a “Stjepan Radić”. Na tom će mjestu, osim usluge, korisnici također učiti o novim tehnologijama. Tportal

16.10.2019. (15:30)

Otvaraj hidrogenske pumpe!

Južna Koreja ulaže 1,8 milijardi dolara u autonomne aute na vodik

Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in rekao je da će dostignuća južnokorejskih stručnjaka u proizvodnji baterija, mikročipova i na polju IT-a pomoći Južnoj Koreji u dostizanju svjetskog liderstva u automobilskoj industriji budućnosti. Vodikova gorivna ćelija ekološki je prihvatljiv izvor energije s gotovo neiscrpnim resursom, jedini su nusproizvodi vodena para i toplina, a gubitak učinkovitosti tijekom rada je minimalan. Index

23.11.2018. (16:00)

Autonomna vozila dolaze, ali mnoga pitanja su još otvorena, npr. tko plaća u slučaju nesreće? (DW)

29.10.2018. (15:26)

Moral i "if... then... else" dijagram toka

Autonomna vozila gazit će životinje i starce ako će im ljudi ugrađivati “etiku”

Velika studija MIT-a pokazala je koji su preferirani ishodi za većinu ljudi u situacijama kada autonomno vozilo mora samostalno odlučivati o pitanjima života i smrti. Ispitanici su mogli online rješavati niz moralnih problema pred kojima se, fiktivno, nalaze algoritmi u vozilima, a zadane situacije imale su dva ishoda od kojih su oba bila negativna. Bug / Science Daily

19.07.2018. (15:16)

Oprez u prometu

Rimac automobili testiraju autonomno vozilo

Vozilo ima osam kamera, šest radara, 12 ultrazvučnih senzora i vrlo prezizni GPS sustav. Vozilo prikuplja 6 TB podataka svaki sat vožnje.

Rimac's Autonomous Research Vehicle on the roads

Our Autonomous Driving Team launches its fleet of Research Vehicles to accelerate the development of our Autonomous Driving System and C_Two’s signature feature – the Driving Coach. The fleet will consist of several types of vehicles for different applications and scenarios with higher performance and more exciting vehicles to come later this year. The vehicle shown in the video features a suite of 8 cameras, 6 radars, 12 ultrasonic sensors, an inertial measurement unit and high-precision GPS. The Research Vehicles can be controlled by our on-board AI system and will be used for data collection and testing of our algorithms. Interesting fact: the vehicle collects 6 TB of data for every hour of driving. All that data is used to develop our deep learning and AI models for perception, localisation, motion planning and driver monitoring.

Objavljuje Rimac Automobili u Srijeda, 18. srpnja 2018.