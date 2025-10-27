Jedan bus, dva kraja, nigdje vozača

Da je ovaj autobus imao bar osnovni sustav za pomoc u voznji, cak nesto primitivno poput Tesla autopilota (u uporabi jos od 2014, a davno prije razvijen u izraelskom Mobileye) svi bi bili živi i zdravi. Obzirom na moje veliko osobno iskustvo sa sustavima samovoznje, apsolutno sam siguran u to. Autobus ne bi sletio s ceste ni kad bi vozač zaspao, ili bi ga probudio kad osjeti da nije prisutan, ili bi upalio sva 4 žmigavca, polako krenuo usporavati i stao u zaustavnu traku. Preko 90% autoputa moj auto odavno vozi sam, a ta tehnologija je vec prosla toliko kilometara i provjerena je, danasnji sustavi su jos superiorniji. Autocesta je najlakse i najsigurnije mjesto za samovoznju, trake su uvijek odlicno markirane, nema krizanja ni vozila iz suprotnog smjera, nema pjesaka ni divljači – iako se sve to takodjer moze proci u modernim samovozecim sustavima, autocestu savladavaju i daleko primitivniji – piše Saša Cvetojević, koji vozi Teslu, na Facebooku.