Jedan bus, dva kraja, nigdje vozača
Varaždin testira minibus budućnosti: sam vozi, sam misli, samo kartu još ne naplaćuje
Na varaždinskom aerodromu održana je prva demonstracija autonomnog minibusa u sklopu europskog projekta GINEVRA. Vozilo razine autonomije L4, bez vozača i s kapacitetom do 15 putnika, testirali su novinari, učenici, lokalni političari i osobe s invaliditetom. Cilj je prikupljanje iskustava i podataka za buduću implementaciju autonomne mobilnosti u manjim gradovima. Projekt, vrijedan više od 2,5 milijuna eura, okuplja partnere iz sedam zemalja, a Grad Varaždin sudjeluje s proračunom od 160.800 eura. Demonstraciju je vodila austrijska agencija SURAAA. Autonet