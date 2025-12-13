Varoufakis: Amazon u doba tehnofeudalizma - Monitor.hr
Danas (09:00)

Od knjiga do svačijeg oblaka

Varoufakis: Amazon u doba tehnofeudalizma

Kapitalizam se nekada zasnivao na tržištu i profitu. Kompanije su investirale u produktivni kapital, unajmljivale radnike, proizvodile robu i propadale ili opstajale u zavisnosti od ostvarenog profita ili gubitka. U poretku koji sada nastaje, najmoćnije kapitalističke kompanije se oslobađaju zakona tržišta. Svi su prinuđeni da koriste digitalnu infrastrukturu u njihovom vlasništvu, za trgovinu, rad, komunikaciju i život. Amazon je na vrhu piramide tog novog poretka jer poseduje najveću platformu za prodaju računarske snage u oblaku – Amazon Web Services (AWS). Amazon objedinjuje logistiku i infrastrukturu oblaka, ekstrakciju podataka i algoritamsko upravljanje u jedinstven vertikalno integrisani lanac. Tehnofeudalna dominacija svoj opipljiviji oblik dobija u Amazonovim skladištima. Radnici su svakog minuta pod nadzorom. U načelu, države bi trebalo da regulišu poslovanje džinova kao što je Amazon, ali one su i same postale njegovi kmetovi, jer javne institucije koriste Amazonove servere za čuvanje podataka i komunikaciju. Yanis Varoufakis, Peščanik


Slične vijesti

16.11.2024. (08:00)

Od viška glava ne boli

Amazon Haul: Jeftina konkurencija Temu i Sheinu

U želji da se natječe s jeftinim platformama Temu, Shein i TikTok Shop, Amazon je pokrenuo svoju novu e-trgovinu imena Amazon Haul. Cijene proizvoda tamo su niže, ali vrijeme dostave je dulje budući da se narudžbe šalju izravno iz skladišta u Kini. Amazon Haul dostupan je samo putem mobilnih preglednika ili aplikacija, a proizvodi (uključujući kućanske potrepštine, odjeću i elektroniku) koštaju 20 ili manje dolara. Iako je Amazon poznat po svojoj brzoj dostavi uz Amazon Prime, prosječno vrijeme dostave za narudžbe preko Amazon Haula kreće se između jednog i dva tjedna, dodaju. To je zato jer se šalju izravno iz skladišta u Kini, izvještava Wall Street Journal, što je slično modelu Temua i Sheina. Amazon je inače poznat po svojem vrlo agresivnom pristupu konkurentima, a već je prije primijećeno da kopiraju tuđi poslovni model. Forbes

03.08.2024. (00:00)

Botovi, botovi posvuda!

Evo kako prepoznati lažne recenzije na internetu

Iako Amazon poručuje kupcima da odmah prijave ako naslute da je recenzija lažna, neki prodavači i dalje pokušavaju izigrati sustav i osigurati si najbolje recenzije. Nije nepoznato da pojedini trgovi plaćaju random korisnike da napišu povoljne recenzije za njihove proizvode. Sustav plaćenih recenzija sve je pametniji. Pet zvjezdica od svakog korisnika nije realno, stoga se plaćaju i loše recenzije proizvoda kako bi se stvorio osjećaj autentičnosti. TechSpot savjetuje da obratite pozornost na neobične pravilnosti u načinu izražavanja ljudi koji pišu recenzije i u vremenu u kojemu su recenzije objavljene. Ako u više recenzija vidite iste fraze, pohvale na točno istu stvar na specifičan način ili ako su sve objavljene u gustom vremenskom slijedu, npr. 10 recenzija unutar jednog dana, vrlo vjerojatno su lažne. Pripazite i na recenzije koje su pretjerano pozitivne ili negativne, ali ne nude dovoljno detalja da biste znali što je korisnike oduševilo ili razočaralo. Index

08.01.2024. (08:00)

Oni bi kako njima paše

Kako Amazon milijunima eura i vojskom lobista obrađuje ključne igrače u Bruxellesu

U 2022. godini, Amazonov proračun za lobiranje u EU iznosio je 2,75 milijuna eura. Od toga je 77 posto ili 2,1 milijuna eura bilo namijenjeno vanjskim lobističkim tvrtkama. U toj godini surađivao je s 13 takvih tvrtki. Navedeni iznos stavlja ih na 14. mjesto najvećih lobista u EU, iza Apple-a, Google-a, Mete i drugih. Amazon se tijekom 2021. i 2022. godine opirao prekretnici u europskom digitalnom zakonodavstvu. To uključuje Zakon o digitalnim uslugama (DSA) i Zakon o digitalnim tržištima. Nisu se željeli svrstati u vrlo velike internetske platforme, jer im se tako dodjeljuju dodatne odgovornosti. Amazon također prigovara transparentnom oglašavanju i omogućavanju korisnicima da se odreknu profiliranja u marketinške svrhe. Isto tako, sudjelovali su na 13 rasprava o Europskom zelenom dogovoru. Naime, Amazon je jedan od najvećih korisnika plastike koju nije moguće reciklirati, a aktivisti im zamjeraju selektivno izvještavanje o ugljičnom otisku koji ostavljaju. Forbes

12.12.2023. (17:00)

Mama kupila traktora (s Amazona)

Trend online trgovine nezaustavljivo raste

Online trgovina dostupna je još od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća, ali tek u novije vrijeme postala je masovno prihvaćena. Ne tako davne 2017. godine, online trgovina predstavljala je samo jednu desetinu ukupne prodaje širom svijeta, a do 2025. godine se očekuje da će taj postotak narasti na 27 %. To znači da gotovo 2.14 milijardi ljudi kupovinu obavlja online. Najviše se nude kućanski proizvodi, prehrambene namirnice, odjeća, kozmetika, ali najveći online trgovac Amazon ruši tu barijeru i najavljuje da će od iduće godine kupci u svoje „košarice“ moći dodati i automobile. Za početak moći će kupiti južnokorejskog proizvođača Hyundaija, a u budućnosti očekuju i druge modele. Aljazeera

05.04.2023. (15:00)

Restrukturiranje

Amazon zatvara internetsku trgovinu Book Depository u Velikoj Britaniji

Reading in the Age of Distrust | PIL Provocation Series

Kupci mogu nastaviti naručivati ​​knjige do podneva po britanskom vremenu zadnjeg dana trgovanja 26. travnja, dodaje se na web stranici tvrtke. “Mogu potvrditi da smo donijeli tešku odluku da zatvorimo Book Depository”, rekao je glasnogovornik Amazona. Book Depository osnovali su 2004. bivši Amazonov zaposlenik Andrew Crawford i njegov poslovni partner Stuart Felton. Globalni online prodavač knjiga, kojeg je 2011. kupio Amazon, ima urede u Londonu, Gloucesteru, Madridu, Cape Townu i Chennaiju, s centrima za isporuku u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji. Ove godine Amazon je ukinuo tisuće radnih mjesta s ciljem ostvarivanja velikih ušteda. Kao dio preokreta tvrtka je najavila promjene u poslovanju s knjigama, uključujući odluku o prestanku prodaje časopisa i pretplata na novine na svom uređaju za e-knjige Kindle. Nacional

10.01.2023. (16:00)

Pa si ti misli

Jeff Bezos kandidatkinji na razgovoru za posao postavio samo dva pitanja

I went on a city break to Seattle before a cruise by just adding one day to the trip' - Mirror Online

Jeff Bezos jednom je intervjuirao potencijalnu zaposlenicu Amazona postavivši joj samo dva pitanja, a onda ju je odmah zaposlio. Ann Hiatt prijavila se za posao u Amazonu 2002. i morala je proći niz manjih intervjua prije nego što je došla do Bezosa. Rekla je da joj je na razgovoru postavio jednostavnu mozgalicu: “Želim da procijenite broj staklenih ploča u gradu Seattleu”. Hiatt je odgovorila kako najbolji način za utvrđivanje tog broja uključuje broj stanovnika, a zatim zbrajanje ovisno o tome imaju li dom, prijevoz, ured i školu. “Stoga sam predložila da procjenu temeljimo na njihovim prosjecima”, rekla je Hiatt. Zatim je računala zajedno s Bezosom i njih dvoje su razmotrili svaki mogući scenarij, skupinu i anomaliju i na kraju došli do procjene. “To izgleda dobro”, zaključio je Bezos. Index

Ann Hiatt - About Me

05.11.2022. (21:00)

Daj barem griz!

Apple sada vrijedi više od Alphabeta, Amazona i Mete zajedno

Apple vrijedi tisuću milijardi dolara - Vrisak.info

Appleova tržišna vrijednost u srijedu je dosegnula 2,307 bilijuna dolara čime sada vrijedi više od tehnoloških divova Alphabeta (krovne kompanije Google), Amazona i Mete zajedno, prenosi Business Insider. Usporedbe radi, tržišne vrijednosti tri konkurentne kompanije popele su se na ukupno 2,306 bilijuna dolara. Tržišna kapitalizacija Alphabeta iznosila je 1,126 bilijuna dolara, tržišna kapitalizacija Amazona 939,78 milijardi dolara, a Mete 240,07 milijardi dolara, pokazuju podaci Yahoo Financea. Ova vijest stiže nakon što su big tech kompanije doživjele ogromnu rasprodaju dionica na Wall Streetu prošli tjedan zbog razočaravajućih rezultata u trećem tromjesečju ove godine. No, Appleove dionice nadmašile su svoje konkurente jer su premašile predviđanja prihoda i dobiti. Lider

21.07.2022. (01:00)

Zamjerili se Bezosu

Amazon podnio tužbu protiv skupine administratora grupa na Facebooku

Administratori više od 10 tisuća grupa orkestrirali su trgovinu lažnim ocjenama u zamjenu za novac ili besplatne proizvode, navodi Amazon u tužbi podnesenoj pred sudom u Seattleu. Grupe su osnovane kako bi se regrutirali pojedinci voljni objavljivati poticajne i obmanjujuće ocjene u Amazonovim trgovinama u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Japanu. Grupa ‘Amazon Product Review’imala je više od 43.000 članova, a navodno je nudila povrat novca ili druga plaćanja kupcima koji su bili voljni objaviti lažne ocjene proizvoda poput stativa za kamere ili stereo uređaja za automobile. Facebookova matična tvrtka Meta uklonila je polovinu od više od 10.000 grupa koje je prijavio Amazon, a nastavlja istraživati ​​i ostale. Lider

19.03.2022. (09:13)

Amazon preuzeo slavni filmski studio MGM