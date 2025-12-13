Od knjiga do svačijeg oblaka

Iako Amazon poručuje kupcima da odmah prijave ako naslute da je recenzija lažna, neki prodavači i dalje pokušavaju izigrati sustav i osigurati si najbolje recenzije. Nije nepoznato da pojedini trgovi plaćaju random korisnike da napišu povoljne recenzije za njihove proizvode. Sustav plaćenih recenzija sve je pametniji. Pet zvjezdica od svakog korisnika nije realno, stoga se plaćaju i loše recenzije proizvoda kako bi se stvorio osjećaj autentičnosti. TechSpot savjetuje da obratite pozornost na neobične pravilnosti u načinu izražavanja ljudi koji pišu recenzije i u vremenu u kojemu su recenzije objavljene. Ako u više recenzija vidite iste fraze, pohvale na točno istu stvar na specifičan način ili ako su sve objavljene u gustom vremenskom slijedu, npr. 10 recenzija unutar jednog dana, vrlo vjerojatno su lažne. Pripazite i na recenzije koje su pretjerano pozitivne ili negativne, ali ne nude dovoljno detalja da biste znali što je korisnike oduševilo ili razočaralo. Index