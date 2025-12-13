Od knjiga do svačijeg oblaka
Varoufakis: Amazon u doba tehnofeudalizma
Kapitalizam se nekada zasnivao na tržištu i profitu. Kompanije su investirale u produktivni kapital, unajmljivale radnike, proizvodile robu i propadale ili opstajale u zavisnosti od ostvarenog profita ili gubitka. U poretku koji sada nastaje, najmoćnije kapitalističke kompanije se oslobađaju zakona tržišta. Svi su prinuđeni da koriste digitalnu infrastrukturu u njihovom vlasništvu, za trgovinu, rad, komunikaciju i život. Amazon je na vrhu piramide tog novog poretka jer poseduje najveću platformu za prodaju računarske snage u oblaku – Amazon Web Services (AWS). Amazon objedinjuje logistiku i infrastrukturu oblaka, ekstrakciju podataka i algoritamsko upravljanje u jedinstven vertikalno integrisani lanac. Tehnofeudalna dominacija svoj opipljiviji oblik dobija u Amazonovim skladištima. Radnici su svakog minuta pod nadzorom. U načelu, države bi trebalo da regulišu poslovanje džinova kao što je Amazon, ali one su i same postale njegovi kmetovi, jer javne institucije koriste Amazonove servere za čuvanje podataka i komunikaciju. Yanis Varoufakis, Peščanik