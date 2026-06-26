Vatreni na udaru 'vijetnamskog spama': Modrić i kapetanska traka duginih boja, Perišić navodno gradi centar za beskućnike... - Monitor.hr
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Fejk njuz uletava nam s leđa i pokušava zabiti

Vatreni na udaru ‘vijetnamskog spama’: Modrić i kapetanska traka duginih boja, Perišić navodno gradi centar za beskućnike…

Facebook stranica “Ljubitelji glazbe” (koja je sad već, izgleda, i ugašena) koristi tzv. vijetnamski spam kako bi kroz izmišljene, emocionalno nabijene priče o Modriću, Perišiću i Daliću privukla klikove i zaradila od oglasa. Prevaranti koriste umjetnu inteligenciju za generiranje patetičnih tekstova i fotografija, igrajući na kartu aktualnog Svjetskog nogometnog prvenstva. Prepoznatljivi su po nedovršenim rečenicama, čudnim stranim simbolima i poveznicama koje vode na sumnjive domene registrirane u Vijetnamu. Unatoč očiglednim nelogičnostima poput lažne španjolske adrese, tisuće korisnika i dalje nasjeda na ove manipulacije. Faktograf


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Godina u lažnim vijestima: najbizarnije podvale 2023.

Sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski često je meta fake news kampanja. Kao u ovom slučaju: ovaj video navodno prikazuje Zelenskog kako pleše uz ritmove trbušnog plesa u pripijenom, svjetlucavom zlatnom kostimu. Zatim, Švedska nije seks proglasila sportom, iako su lažnu vijest prenijeli brojni svjetski mediji. Doduše, prijava za to je postojala, kako bi se održao turnir. Nadalje, u Keniji se nisu bavili prodajom rabljenih kondoma, a rendgenski snimak ne prikazuje živog žohara u prsima. Joe Biden ne nosi pelene iako se to vidi na jednoj fotografiji, dok avion koji je poletio još 1955.i nestao nije sletio tek nakon 37 godina. Chia sjemenke ne liječe dijabetes, a jedna TikTokerica nije dobila sud zato što su je roditelji donijeli na svijet bez njezinog pristanka. DW

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U obrazovanju je ključ

Konzervativci najviše skloni širenju lažnih vijesti, iako nemaju tu namjeru

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Kome je do toga nakon svega?

Pet lažnih vijesti u vezi s masakrom u beogradskoj školi

Dečak posle masakra prebačen u bolnicu

Nakon masakra za koji je osumnjičen trinaestogodišnji učenik te beogradske škole, u srpskim i regionalnim medijima zabilježena je visoka razina neprofesionalnog izveštavanja, piše Fake News Tragač, koji donosi analizu nekih od njih, uz napomenu da se zbog osjetljivosti teme nisu bavili svim zahtjevima za provjeru činjenica koje su im čitatelji poslali.

  • Učiteljica povijesti nije umrla
  • Cijepljenima nije zabranjeno darivanje krvi
  • Dušan Bajatović nije srbijanski ministar prosvjete, već Branko Ružić (koji je podnio ostavku)
  • Srpski akademik Matija Bećković nije rekao da su Srbi ‘mali Amerikanci
  • Glumac Žarko Laušević nije napisao potresnu pjesmu o masakru. Tportal
04.12.2022. (08:00)

Što manje ljudi vjeruju u činjenice, to im je teže razlikovati istinu od laži

Mračne crte ličnosti čine ljude podložnijim lažnim vijestima

Três mosqueteiros': Elon Musk compartilha e deleta meme em que aparece com Kanye West e Trump | Notícias | GQ

Na bavarskom Sveučilištu Julius Maximilian u Würzburgu odlučili istražiti vezu crta ličnosti i prihvaćanja lažnih vijesti. Istraživači su ispitanicima na uvid dali medijske članke, a oni su trebali ocijeniti koliko su izjave u njima točne. Upitnikom su procijenili i koliko je nekome važno zastupati vlastite interese, čak i na štetu bližnjih. Ova karakteristika naziva se “mračnim faktorom osobnosti” i smatra se jezgrom raznih mračnih osobina ličnosti poput narcizma, psihopatije ili makijavelizma. “Svatko je sebičan do određenog stupnja”, objašnjavaju istraživači, “problematično je kad se ljudi na vlastitu dobrobit fokusiraju toliko snažno da interesi njihovih bližnjih više ne igraju nikakvu ulogu.” Studija je pokazala da ljudi što manje vjeruju u činjenice, to im je teže razlikovati istinu od laži. Bug

13.10.2022. (22:00)

Good luck with that

Planiraju stati na kraj širenju dezinformacija o klimatskim promjenama

Svaki mit, laž i zavjera o klimatskim promjenama koja je u suprotnosti sa znanošću i životnim iskustvima drugih još je jedna prepreka koju treba prevladati u borbi za pravedno klimatsko djelovanje i politiku. Zbunjenost, nepovjerenje i polarizacija točne su strategije koje koristi industrija fosilnih goriva kako bi progurala agendu da su nafta i plin neophodni za napredak, dok u stvarnosti samo žele napuniti svoje džepove. Nedavna analiza prikupljena na Eco-Botu otkrila je da je 16 najvećih svjetskih zagađivača odgovorno za postavljanje više od 1700 oglasa s dezinformacijama o klimi na Facebooku 2021. Sve u svemu, ti su se oglasi pojavili približno oko 150 milijuna puta i zaradili otprilike 5 milijuna dolara za Facebook. Pojedine društvene mreže imaju različite metode suzbijanja objava s pogrešnim informacijama. Green