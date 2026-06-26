Fejk njuz uletava nam s leđa i pokušava zabiti
Vatreni na udaru ‘vijetnamskog spama’: Modrić i kapetanska traka duginih boja, Perišić navodno gradi centar za beskućnike…
Facebook stranica “Ljubitelji glazbe” (koja je sad već, izgleda, i ugašena) koristi tzv. vijetnamski spam kako bi kroz izmišljene, emocionalno nabijene priče o Modriću, Perišiću i Daliću privukla klikove i zaradila od oglasa. Prevaranti koriste umjetnu inteligenciju za generiranje patetičnih tekstova i fotografija, igrajući na kartu aktualnog Svjetskog nogometnog prvenstva. Prepoznatljivi su po nedovršenim rečenicama, čudnim stranim simbolima i poveznicama koje vode na sumnjive domene registrirane u Vijetnamu. Unatoč očiglednim nelogičnostima poput lažne španjolske adrese, tisuće korisnika i dalje nasjeda na ove manipulacije. Faktograf