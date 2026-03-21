Deepfake news
Netanyahu žrtva ‘AI optičke iluzije’: Šesti prst pokrenuo teorije o smrti
Internetom su se proširile neutemeljene tvrdnje o smrti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nakon što su korisnici na mutnoj snimci nabrojali „šest prstiju“, pripisujući to grešci umjetne inteligencije. Fact-checkeri su objasnili da je riječ o optičkoj iluziji uzrokovanoj svjetlom, no spekulacije nisu stale ni nakon premijerove objave videa iz kafića. Stručnjaci upozoravaju da algoritmi društvenih mreža, koji nagrađuju šokantan sadržaj, dodatno erodiraju povjerenje javnosti. Ovaj slučaj pokazuje koliko je lako u digitalno doba manipulirane snimke i obične sjene pretvoriti u “dokaz” za duboke političke zavjere. tportal