Leže američke bombe u plavim dubinama Jadranskoga mora, truju ribe i ljude, koga briga

Moj dida je rekao: “Zašto je u Srbiji miljon svita na ulici, jerbo in je pun kufer pokvarene vlasti, a u Hrvackoj niko?” Barba Tonino se nakeserijo: “He-he, biće Hrvati imaju veći kufer, pa in se teže napuni!” Dida je rekao: “Ne bi ona guba od Plenkovića osta dva dana na vlasti da ne uživa pravoslavnu pomoć, ja ti kažen!” Barba Tonino je gingao sa glavom: “Uvik ti Srbi nas Hrvate zajebu! To ti je amen!” Dida je zaljuljao se prema šjor Bepu: “Aj priznaj! Koliko ti Plenki kešne da nan tupiš protesni duh?” Onda je šjor Bepo zveknijo sa rukama po šanku i dreknijo je: “Svi mrš vanka!” Novosti