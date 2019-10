Veliki s malim

Rekao je to nježno ali čvrsto, ne baš kao opomenu, više kao sud koji je, eto, odlučio podijeliti sa mnom, kao Isus sa svojim ovcama, monarh sa svojim narodom: sada je vrijeme štednje, sada je vrijeme mršavljenja… Debela sam, i što mi možete. Sve dok nisam shvatila – i to je konstrukt, pristajanje na luđačko ponašanje reklamne industrije. Konfekcijski 38 ne nosi debela osoba. A kad smo kod reklama: pravi i pametni muškarci ne nasjedaju trikovima, opsjenama i lažima te iste industrije. Pa čak i da me sam Zlatan pita: nisam debela, samo sam sretna. Jelena Veljača, Jutarnji