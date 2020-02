To je samo spin

Da sažmem. Korona je u Hrvatskoj, panici nema mjesta, širi se kihanjem, pljuvanjem, prljavim rukama, lijeka nema, smrtnost je mala za one koji prežive… Ja sam opuštena, vjerujem u Boga, perem ruke… Da, koronu šire i mačke. Ne pitajte me zašto naša Pepica više nije s nama. Muž ju je tresnuo lopatom po glavi i ubacio u zgradu jedne stranke koja je u ovih trideset godina, uz Božju pomoć, pobila više Hrvatica i Hrvata nego će to učiniti ova korona i horde korona koje će nam doći iza nje. Da. Opustimo se. Jebeš koronu. Zna se odakle Hrvatskoj smrt prijeti – piše Vedrana Rudan.